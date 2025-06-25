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Satılık ada: İçinde kalesi de var

İskoçya'da bir ada içindeki harabe haldeki kalesi ve 8 mülkle beraber satışa çıkarıldı...

25 Haziran 2025 | 13:13
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 13:14
Satılık ada: İçinde kalesi de var

CNN'nin haberine göre Shuna Adası, İskoçya’nın batı kıyısının hemen açıklarında yer alıyor ve Knight Frank ile Sotheby’s International Realty emlak şirketlerinin ilanlarına göre 80 yıl sonra ilk kez satışa sunuluyor.

Knight Frank’in Edinburgh ofisinden ortak Tom Stewart-Moore, CNN’e verdiği demeçte her yıl birkaç İskoç adasının satıldığını, ancak Shuna’nın 1.100 dönümlük (yaklaşık 445 hektar) büyüklüğüyle öne çıktığını söylüyor. Adada şu anda sekiz konut bulunuyor ve bunların yedisi tatil evi olarak kiralanıyor. Adada 20. yüzyılın başlarında eski sahibi Yeni Zelandalı asker ve maceraperest George Buckley tarafından yaptırılmış ama şu an harabe halde olan bir kale de bulunuyor. Adayı alanlar gerekli imar izinleriyle bu kaleyi ana konut haline getirebilecek. Ada ve kıyıları çeşitli yabani hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

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Habere göre potansiyel alıcılar iki ana grupta toplanıyor: Adayı “gizlilik içinde zaman geçirilecek bir prestij yatırımı” olarak görenler. İkinci grup ise ekoturizm veya spor odaklı olarak ticari potansiyeli değerlendirmek isteyenler.
 

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24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
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GERİ
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