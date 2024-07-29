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SGK Başkanlığından 7 ilde gayrimenkul satışı

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa illerinde bulunan gayrimenkuller satışa sunuldu.

29 Temmuz 2024 | 17:06
Son Güncellenme: 29 Temmuz 2024 | 17:07
SGK Başkanlığından 7 ilde gayrimenkul satışı

İlanda "Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Sosyal Güvenlik Kurumunun  internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 13 - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gayrimenkul  satış ihalesi gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir" denildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ihale ilanı ve gayrimenkullerin listesi için tıklayın:
 

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Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
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Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
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Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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