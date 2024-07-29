SGK Başkanlığından 7 ilde gayrimenkul satışı

İlanda "Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 13 - 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gayrimenkul satış ihalesi gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın ihale dokümanını, e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına giriş yaparak bedelsiz görebilir" denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ihale ilanı ve gayrimenkullerin listesi için tıklayın:

