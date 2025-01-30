SGK'ya ait 148 adet taşınmaz ihaleyle satışa sunulacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilanda şu bilgiler yer alıyor: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yurt genelinde toplam 148 adet taşınmazın satış ihalesini gerçekleştiriyor.



● Adana (23),

● Aydın (2),

● Balıkesir (6),

● Bitlis (8),

● Çankırı (15),

● Çorum (5),

● Denizli (5),

● Diyarbakır (2),

● Düzce (2),

● Edirne (3),

● Elazığ (30),

● Eskişehir (1),

● İstanbul (4),

● İzmir (2),

● Manisa (3),

● Mersin (5),

● Ordu (7),

● Samsun (4),

● Tekirdağ (6),

● Yalova (13)

ve

● Zonguldak (2)



İllerinde yer alan taşınmazların ihaleleri “Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine göre SGK internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 10-15.02.2025 tarihleri arasında yapılacak. ilan metni için tıklayınız…