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Site yönetimlerine yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı, Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi. Düzenlemeye göre site yönetimlerinde yalnızca yetkilendirilen şirketler görev alabilecek. Site yönetimlerinin harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilen şirketlerce yılda en az bir kez denetlenecek.

07 Mart 2025 | 21:34
Site yönetimlerine yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.

TRT Haber'in haberine göre yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların (sitelerin) yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

Hangi hizmetler verilecek

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra; otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarınınruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.

Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edip sağlayacaklar.

Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracaklar. Site yönetimleri yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.  

Harcamalar denetlenecek

Bu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları da yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketlerince yapılacak.

Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak. Ayrıca kat malikleri denetim talebinde bulunabilecek.

Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.

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Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bilanço ve 2024 yorumları
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
GERİ
İLERİ
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