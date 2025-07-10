"Stratejik yatırımın yeni adresi Kuzey Kıbrıs"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz’in yatırım haritasında hızla yükselen bir yıldız konumunda. Avrupa’ya komşu, Türkiye’ye yalnızca kısa bir uçuş mesafesinde olan bu özgün ada ülkesi; döviz bazlı kira getirisi, yılın 300 günü güneşli iklimi ve huzurlu yaşam tarzıyla hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Kuzey Kıbrıs’ın yatırım cazibesi yalnızca doğa ve iklimle sınırlı değil. Sunduğu yaşam tarzı, konut seçenekleri ve pazar dinamikleri açısından da öne çıkıyor. Ancak hukuki ve idari olarak Türkiye'den farklı bir sisteme sahip olan Kuzey Kıbrıs, yatırım sürecinde yerel uzmanlık ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bu noktada yatırım danışmanlığı alanında bölgenin önde gelen isimlerinden biri olan Özge Özler, Kuzey Kıbrıs’ta yatırımın inceliklerini şöyle özetliyor:

“Kuzey Kıbrıs’ta fırsat çok; ama riskleri iyi analiz eden, bölgeyi sahada bilen bir danışmanla çalışmayan yatırımcı, potansiyel kazancını kaçırabilir. Biz yatırımcının sadece mülkünü değil; zamanını, güvenini ve vizyonunu da korumayı hedefliyoruz.”

LÜKS DEĞİL, STRATEJİK YATIRIM

Kurucusu olduğu Özge Özler Real Estate Investment’ın, yatırımcılara yalnızca bir mülk değil; uçtan uca yatırım rehberliği sunduğunun altını çizen Özler, “Bölgesel veri analizinden değerleme çalışmalarına, hukuki süreç yönetiminden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreci kapsayan danışmanlık yaklaşımımız ile Kuzey Kıbrıs’taki yatırımcıyı yalnız bırakmıyoruz ve sürdürülebilir kazancı hedefleyen bir sistem sunuyoruz” diyor.

“Bugünün yatırımcısı, yalnızca güzel bir ev değil; yüksek potansiyelli bir varlık, iyi yönetilen bir süreç ve güvenilir bir yol arkadaşı arıyor. Kıbrıs’ta yatırım artık yalnızca ‘ev almak’ değil, doğru lokasyonda, doğru değerle yatırım yapma stratejisi anlamına geliyor” diyen Özler, Kıbrıs’ta gayrimenkul yatırımının artık ‘lüks değil, strateji’ olduğunu vurguluyor.

Kuzey Kıbrıs gayrimenkul piyasası, bugün hem bölgesel gelişim hem de küresel yatırım trendleri açısından önemli bir noktada. Profesyonel yatırımcılar için olduğu kadar, yaşam odaklı alım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar için de fırsatlar sunan adada yatırım kararında lokasyon seçimi ve süreç yönetiminin dikkate alınması gerekiyor.

ÖNE ÇIKAN BÖLGELER

Peki hangi bölgeler öne çıkıyor? Özellikle Esentepe ve İskele gibi bölgelerin son yıllarda hem Türk yatırımcıların hem de yabancı alıcıların ilgi odağı hâline geldiği görülüyor. Bu bölgelerde, deniz manzaralı daireler, butik villa projeleri ve resort yaşam konseptleri artış gösteriyor. Döviz bazlı kira geliri potansiyeli, yatırımcıların uzun vadeli düşünmesini destekliyor. Bölgedeki projelerin çoğu, yüksek prim potansiyeli taşıyan, yaşamla iç içe ve doğaya entegre konseptlere sahip. Buna paralel olarak, oturum izni gibi yasal avantajlar ve yaşam kalitesini destekleyen altyapılar, yatırım motivasyonunu artırıyor.

2023-2025 yılları arasında yapılan analizlere göre Gazimağusa ve Lefkoşa’nın ise öğrenci nüfusu ve ticari hareketlilikle dengeli yatırım fırsatları sunduğunu dile getiren Özler, “Girne ise turizm ve yaşam odaklı projelerle cazibe merkezi konumunda” diyor.

