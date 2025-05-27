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Tarlaya tiny house konulabilir mi?

Tüketiciler Konfederasyon (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal'dan "Taşınabilir evler (tiny house) ruhsata tabidir" uyarısı var.

27 Mayıs 2025 | 12:16
Son Güncellenme: 27 Mayıs 2025 | 12:16
Tarlaya tiny house konulabilir mi?

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal devre mülk ve yazlık satışlarında yaşanan mağduriyetlerden bahsederek, kötü niyetli birtakım kimselerin ve devre mülk satışı yapan bazı firmaların; boş araziler, süslü reklamlar ve broşürlerle tüketiciyi mağdur edebildiğini söyledi.

Tatil yapmak isteyen tüketicilerin yazlık veya devre mülk kiralarken mutlaka sözleşme yapması ve sosyal medya üzerinden yapılan pazarlamalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Koçal, "İnsanların tatil yapma hevesiyle giriştiği bu yolda karşısına her alanda olduğu gibi kötü niyetli kişiler çıkabiliyor. Özellikle sosyal medyadaki reklamlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı kimseler ortada hiç olmayan devre mülkü satarken, bazıları da buradan daha fazla kazanç elde edebilmek için sözleşmelere uygun olmayan maddeler ekliyor." şeklinde konuştu.

"Taşınabilir evler (tiny house) ruhsata tabidir"

Aziz Koçal, son dönemde oldukça ilgi gören "taşınabilir ev"ler (tiny house) noktasında da yaşanabilecek problemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, tüketicilerin yazlık yapmak üzere satın alacakları taşınmazın imar durumunu mutlaka öğrenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Tarla vasfındaki bir taşınmazın üzerine konut yapılamayacağını vurgulayan Koçal, "Tapuda tarla, bağ, bahçe gibi görünen yerler konut yapılaşmasına kapalı olabilir. Bu tür yerlerde yapılaşma ancak özel izne tabi olabilir ve çoğu zaman mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Koçal, tiny house gibi taşınabilir yapıların belediye sınırları içinde ruhsata tabi olduğunu anımsatarak, "Ruhsatsız yerleştirilmeleri durumunda idari yaptırımlarla karşılaşılabilir. 'Tarlaya ev koyabilirsiniz' vaadiyle yapılan satışlara karşı kesinlikle dikkatli olunmalı, yazılı ve yasal güvenceler talep edilmelidir. Bu tür satışlara dair verilen beyanlar yazılı sözleşmede yer almıyorsa hukuki geçerliliği yoktur." açıklamalarında bulundu.

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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 304,49
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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