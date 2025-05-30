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Taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışına son: Maliklere de yaptırım yolda!

Taşınmaz sahiplerinin internet ortamında verdikleri ilanlarda ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına karşı yaptırım uygulanacak.

30 Mayıs 2025 | 09:39
Taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışına son: Maliklere de yaptırım yolda!

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesisine ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bu çerçevede ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptıkları belirlenen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, gelinen aşamada emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda hazırlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlendi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık sadece emlak işletmeleri değil bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecek. Anılan mevzuat değişikliğiyle emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir."

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