ARA
DOLAR
38,83
0,02%
DOLAR
EURO
44,02
0,46%
EURO
GRAM ALTIN
4133,22
0,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
9469,38
-0,47%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TCMB açıkladı: Konut fiyatları nisanda ne kadar arttı?

TCMB açıkladı: Konut fiyatları nisanda ne kadar arttı?

Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisanda aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 32,9 arttı.

20 Mayıs 2025 | 10:24
TCMB açıkladı: Konut fiyatları nisanda ne kadar arttı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 176,4'e çıktı. KFE, nisanda yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 3,6 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 2,8 ve İzmir'de yüzde 0,2 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 34,4, Ankara'da yüzde 41,9 ve İzmir'de yüzde 30,9 yükseldi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4133,22 0,66%
  • ALTIN ONS 3310,99 0,64%
  • BIST 100 9469,38 -0,47%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,815 -0,478%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38919 -0,1843%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,81 -1,0903%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8265 0,0201%
  • EURO/DOLAR 1,1326 0,374%
  • EURO/TURK LIRASI 44,0181 0,4601%
  • STERLIN/DOLAR 1,34072 0,10565%
Borsa Haberleri
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Vestel'den haberlerle ilgili KAP'a açıklama var
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Mayıs)
Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 hisse var
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
GERİ
İLERİ
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Vestel'den haberlerle ilgili KAP'a açıklama var
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Mayıs)
Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 hisse var
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL