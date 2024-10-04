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TMSF'den satılık 36 odalı villa: Muhammen bedeli...

TMSF Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 36 odalı villayı 75 milyon TL muhammen bedel ile satışa sunacağını duyurdu.

04 Ekim 2024 | 23:08
Son Güncellenme: 04 Ekim 2024 | 23:10
TMSF'den satılık 36 odalı villa: Muhammen bedeli...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satış ihalelerine bir yenisini daha ekledi. Açıklamaya göre Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 13064 ada, 10 parselde kain, 601 metrekare yüzölçümlü, 2 katlı betonarme villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşuyor.
TMSF’nin en son hazırlattığı değerleme raporuna göre; bin 528 metrekare kapalı alanı bulunan 36 odalı villa için muhammen bedel 75 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, 5 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilebilecek. 
İhale, TMSF'nin Esentepe'deki 6 Kasım saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
 

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Borsada bugün geri alım yapan 5 şirket (4 Ekim)
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
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