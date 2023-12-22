Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 24 ilde 231 muhtelif arsa satışı ve İstanbul'da resmi kurum alanı kiralama müzayedesi gerçekleştirilecek. Açık artırma 28 Aralık 2023 tarihinde saat 10:30'da yapılacak.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

İhale'de Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova’da bulunan arsalar satılacak.

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut ve plansız alanlar, Antalya’da turizm tesis alanı, İzmir’de sanayi alanı, Kocaeli’nde Ticaret, Konya’da Kentsel Gelişim, Uşak’ta konut ve Tekirdağ’da Lojistik tesis alanı bulunuyor.