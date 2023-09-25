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  • TOKİ, 43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yerini açık artırma ile satacak

TOKİ, 43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yerini açık artırma ile satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 43 ilde 212 konut ile 17 ilde 143 iş yerini açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar konut ile iş yerlerine %25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. İşte konut ve iş yeri satışı yapılacak iller ve açık artırma tarihi...

25 Eylül 2023 | 16:05
Son Güncellenme: 25 Eylül 2023 | 17:16
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TOKİ, 43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yerini açık artırma ile satacak

11 Ekim Çarşamba ve 12 Ekim Perşembe günlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel’de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Konut satışı yapılacak iller 

Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

İş yeri satışı yapılacak iller 

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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