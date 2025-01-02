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TOKİ 46 ilde 563 arsa satacak: Ödeme koşulları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 46 ilde, toplamda 563 arsa açık artırma ile satışa sunulacak. İhaleler 9-10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

02 Ocak 2025 | 19:28
Son Güncellenme: 02 Ocak 2025 | 20:25
TOKİ 46 ilde 563 arsa satacak: Ödeme koşulları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 553 arsayı 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

Muhammen bedeli 19 milyar 186 milyon 491 bin 908 lira olan toplam 7 milyon 374 bin 4 m2 büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da bulunan arsalar açık artırmayla satılacak.

TOKİ, İzmir Seferihisar Camikebir Mahallesi'nde bulunan 1 adet arsayı da açık artırma yöntemiyle kiraya verecek.

Açık artırmalar, 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

 

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Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
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