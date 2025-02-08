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TOKİ, 50 şehirde arsa satacak: İşte başvuru detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 50 farklı şehirde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Müzayede, 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

08 Şubat 2025 | 15:24
TOKİ, 50 şehirde arsa satacak: İşte başvuru detayları

TOKİ 50 şehirde, 834 arsayı satışa çıkartıyor... Arsaların satışında %25 Peşin-48 Ay Vade; %40 Peşin-36 ay vade ve peşin ödeme seçenekleri bulunuyor. 

Peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak. Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent - Çankaya/ANKARA, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İSTANBUL adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 19-20-21 Şubat 2025 Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri (saat 10:30'da başlayacak) yapılacak. Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacak. 

İşte ilanın detayları ve arsaların bulunduğu iller:


 

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BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
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İLERİ
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