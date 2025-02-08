TOKİ, 50 şehirde arsa satacak: İşte başvuru detayları

TOKİ 50 şehirde, 834 arsayı satışa çıkartıyor... Arsaların satışında %25 Peşin-48 Ay Vade; %40 Peşin-36 ay vade ve peşin ödeme seçenekleri bulunuyor.
Peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak. Açık artırma toplantısı, Bilkent Otel Bilkent - Çankaya/ANKARA, Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İSTANBUL adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 19-20-21 Şubat 2025 Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri (saat 10:30'da başlayacak) yapılacak. Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacak.
İşte ilanın detayları ve arsaların bulunduğu iller: