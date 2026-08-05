ARA
DOLAR
47,59
0,06%
DOLAR
EURO
55,07
0,13%
EURO
ALTIN
6347,91
-0,14%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tekirdağ karpuzu tezgâhlara çıkıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yetiştirilen karpuzlarda hasat başlarken, ürünler kısa süre içinde tezgâhlardaki yerini almaya hazırlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ karpuzu tezgâhlara çıkıyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kılavuzlu Mahallesi'nde karpuz üreticileriyle bir araya gelerek hasat öncesi üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, 1989 yılından bu yana Kılavuzlu ve Ferhadanlı mahallelerinde karpuz yetiştiriciliği yapan üreticiyle görüşen Aksoy, üretim süreci ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de karpuz ekili tarlalarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ tarımının gelişmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Tekirdağ'ın verimli topraklarında yetiştirilen karpuzların hasadının hız kazanmasıyla birlikte ürünlerin kısa süre içerisinde pazarlara ve tezgâhlara ulaşması bekleniyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL