Chery Grubu 3 rekora birden imza attı

Chery, otomotiv teknolojilerinin yanı sıra yapay zekâ ve robotik alanındaki çalışmalarını da AiMOGA çatısı altında hızlandırıyor. AiMOGA robotlarının kümülatif küresel teslimatı 30 Temmuz itibarıyla 2 bin adedi aşarken, şirketin ürün ve hizmetleri 60’tan fazla ülke ve bölgede kullanılmaya başlandı. AiMOGA robotları, yalnızca bir teknoloji gösterimi olmanın ötesine geçerek müşteri karşılama, akıllı showroom deneyimleri ve kamusal hizmetler gibi gerçek ticari kullanım alanlarında görev yapıyor. Robotlar, Çin dışındaki pazarlarda düzenlenen Chery etkinliklerinde ve müşteri buluşmalarında da kullanılarak ailelere daha etkileşimli deneyimler sunuyor ve markanın geleceğin akıllı mobilitesine yönelik vizyonunu sergiliyor. Chery Türkiye de showroom etkinlikleri ve AiMOGA gibi yapay zekâ destekli teknolojiler aracılığıyla markanın küresel akıllı mobilite yaklaşımını Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor. AiMOGA’nın ulaştığı teslimat rakamı, Chery’nin yalnızca bir otomotiv üreticisi olmaktan çıkarak yapay zekâ, robotik ve akıllı mobilite çözümlerini kapsayan küresel bir teknoloji ekosistemine dönüşme hedefini destekliyor. Bu gelişme, Chery'nin otomotiv üreticisi kimliğinin ötesine geçerek yapay zekâ ve robotik teknolojilerine yaptığı yatırımların ticari ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor.