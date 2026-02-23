TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu, hangi tarihte? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı?

81 ili kapsayan takvimin en yoğun duraklarından biri olan Ankara'da, 17 farklı ilçede inşa edilecek toplam 31 bin 73 konut için hak sahipleri belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar isim listesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta. Bugüne kadar 69 ilde kura çekimleri başarıyla tamamlandı ve yaklaşık 312 bin konutun hak sahibi belirlendi. Bakan Murat Kurum'un paylaştığı güncel bilgilere göre, 23 Şubat - 1 Mart 2026 haftası itibarıyla süreç Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki kilit illerle devam ediyor.
23 Şubat - 1 Mart 2026 Haftalık Kura Takvimi
Yeni haftada 6 ilde daha noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Hafta boyu sürecek takvim şu şekilde planlandı:
24 Şubat Salı: Uşak
25 Şubat Çarşamba: Isparta
26 Şubat Perşembe: Burdur
27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli ve Osmaniye
İstanbul, Ankara ve İzmir Kura Tarihleri
En yüksek başvuru sayısına sahip olan üç büyükşehir, 81 ili kapsayan takvimin "final etaplarını" oluşturuyor. Kulislerden sızan ve planlanan tarihler ise şöyle:
İstanbul (100 Bin Konut): 1 milyon 326 binlik rekor başvuruyla en sona bırakılan İstanbul kurasının 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.
Ankara (31 Bin 73 Konut): Ankara kuralarının Mart ayının ilk haftası içinde tamamlanması bekleniyor.
İzmir (21 Bin 20 Konut): İzmir için de kura çekimlerinin 6 Mart 2026 Cuma günü başlayabileceği öngörülüyor.
Kura Sonuçları ve Takip
Kura çekilişleri her sabah saat 10:00'da TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Hak sahibi olup olmadığınızı kura bittikten hemen sonra şu kanallardan sorgulayabilirsiniz:
e-Devlet: Kura Sonucu Sorgulama Ekranı
TOKİ Web: toki.gov.tr adresindeki asil/yedek isim listeleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği hedeflere göre, sosyal konutların inşası kura süreci biter bitmez hız kazanacak ve ilk anahtar teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak.