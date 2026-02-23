ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu, hangi tarihte? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu, hangi tarihte? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başkent Ankara için beklenen büyük kura süreci için tüm hazırlıklar tamamlandı . Peki TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu, hangi tarihte? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu, hangi tarihte? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı?

 81 ili kapsayan takvimin en yoğun duraklarından biri olan Ankara'da, 17 farklı ilçede inşa edilecek toplam 31 bin 73 konut için hak sahipleri belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar isim listesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı.  

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde heyecan dorukta. Bugüne kadar 69 ilde kura çekimleri başarıyla tamamlandı ve yaklaşık 312 bin konutun hak sahibi belirlendi. Bakan Murat Kurum'un paylaştığı güncel bilgilere göre, 23 Şubat - 1 Mart 2026 haftası itibarıyla süreç Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki kilit illerle devam ediyor.

23 Şubat - 1 Mart 2026 Haftalık Kura Takvimi

Yeni haftada 6 ilde daha noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Hafta boyu sürecek takvim şu şekilde planlandı:

24 Şubat Salı: Uşak

25 Şubat Çarşamba: Isparta

26 Şubat Perşembe: Burdur

27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli ve Osmaniye

İstanbul, Ankara ve İzmir Kura Tarihleri

En yüksek başvuru sayısına sahip olan üç büyükşehir, 81 ili kapsayan takvimin "final etaplarını" oluşturuyor. Kulislerden sızan ve planlanan tarihler ise şöyle:

İstanbul (100 Bin Konut): 1 milyon 326 binlik rekor başvuruyla en sona bırakılan İstanbul kurasının 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Ankara (31 Bin 73 Konut): Ankara kuralarının Mart ayının ilk haftası içinde tamamlanması bekleniyor.

İzmir (21 Bin 20 Konut): İzmir için de kura çekimlerinin 6 Mart 2026 Cuma günü başlayabileceği öngörülüyor.

Kura Sonuçları ve Takip

Kura çekilişleri her sabah saat 10:00'da TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Hak sahibi olup olmadığınızı kura bittikten hemen sonra şu kanallardan sorgulayabilirsiniz:

e-Devlet: Kura Sonucu Sorgulama Ekranı

TOKİ Web: toki.gov.tr adresindeki asil/yedek isim listeleri.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği hedeflere göre, sosyal konutların inşası kura süreci biter bitmez hız kazanacak ve ilk anahtar teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL