TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu mu, hangi tarihte? TOKİ Ankara isim listesi yayımlandı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir Kura Tarihleri

En yüksek başvuru sayısına sahip olan üç büyükşehir, 81 ili kapsayan takvimin "final etaplarını" oluşturuyor. Kulislerden sızan ve planlanan tarihler ise şöyle:

İstanbul (100 Bin Konut): 1 milyon 326 binlik rekor başvuruyla en sona bırakılan İstanbul kurasının 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Ankara (31 Bin 73 Konut): Ankara kuralarının Mart ayının ilk haftası içinde tamamlanması bekleniyor.

İzmir (21 Bin 20 Konut): İzmir için de kura çekimlerinin 6 Mart 2026 Cuma günü başlayabileceği öngörülüyor.