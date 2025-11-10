ARA
  • Devlet desteğiyle ek gelir: Edirne'de üreticinin yüzü güldü

Edirne’de devlet desteği sayesinde yaygınlaşan meyve bahçeleri, üreticiler için yeni bir kazanç kapısı haline geliyor.


Edirne’de devlet desteğiyle üretim alanı genişleyen meyve bahçeleri, kentteki çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı oluyor.

1 Meyve yetiştiriciliğine yöneldiler

Meyve yetiştiriciliğine yöneldiler

Türkiye'nin önde gelen çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçiler, üretimi çeşitlendirmek ve yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla devlet desteğiyle 21 yıl önce meyve yetiştiriciliğine yöneldi.

2 Üreticinin yüzünü güldürdü

Üreticinin yüzünü güldürdü

Bu kapsamda, özellikle Havsa ilçesi başta olmak üzere il genelinde binlerce armut ve elma fidanı toprakla buluşturuldu. Zaman içinde büyüyen ve meyve vermeye başlayan ağaçlar, verimi ve getirisiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

3 Devlet desteğiyle soğuk hava deposu kurdular

Devlet desteğiyle soğuk hava deposu kurdular

Adı meyvecilikle anılmaya başlanan Havsa'nın Kuzucu köyündeki çiftçiler, ürünlerini sağlıklı şekilde saklamak ve kış aylarında da satışını gerçekleştirebilmek için yine devlet desteğiyle soğuk hava deposu kurdu.

4 Üretim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor

Üretim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor

Yaklaşık 1000 dekar meyve bahçesinin bulunduğu kentte, çiftçiler gençlerin tarıma yönelmesi ve devlet teşvikleriyle üretim alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor.

5 Çoğunlukla armut ve elma yetiştiriliyor

Çoğunlukla armut ve elma yetiştiriliyor

Havsa Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Girgin, çoğunlukla armut ve elma olmak üzere çeşitli meyveleri yetiştirdiklerini söyledi.

6 "Çok küçük arazilerden yüksek gelir elde edildiğini gördük"

"Çok küçük arazilerden yüksek gelir elde edildiğini gördük"

Meyveciliğin küçük alanlardan yüksek gelir imkanı sunduğunu belirten Girgin, "2004 yılında Valilik projesiyle başladık ve üretime devam ediyoruz. Çok küçük arazilerden yüksek gelir elde edildiğini gördük. İlk olarak 3'er dönümle başladık, gelir elde edildiğini görünce daha sonra bahçeleri büyüttük." ifadelerini kullandı.

7 Yüksek getirisiyle öne çıkıyor

Yüksek getirisiyle öne çıkıyor

Girgin, zor ve zahmetli olan meyveciliğin diğer tarım ürünlerine göre yüksek getirisiyle öne çıktığını vurguladı.

 

8 Soğuk hava deposunda ürünlerin değeri daha da artıyor

Soğuk hava deposunda ürünlerin değeri daha da artıyor

Üreticilerin bir araya gelmesiyle kurulan soğuk hava deposunda ürünlerinin değerini daha da artırdıklarını anlatan Girgin, şunları kaydetti:

"İlk yıllarda hasat ettiğimiz ürünleri pazarda satabiliyorduk ancak verim arttıkça bunları hasat döneminde satma şansımızın olmadığını gördük. İlk başlarda Kırcasalih Belediyesinin buzhanesini 4 yıl kiraladık. Orası da yetersiz kalınca 24 üretici birleşip İl Özel İdaresi ve Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle 1000 tonluk bir depo yapmayı başardık. Örneğin ürün hasat zamanı 3 lira ise yılbaşından sonra fiyatı 5 liranın üzerine çıkıyor. Böylece daha yüksek gelir elde ediyoruz."

9 "Bu yıl elma ve armutta verim iyi"

"Bu yıl elma ve armutta verim iyi"

Üretici Selami Kılıçarslan ise bu yıl armut ve elmada verimin iyi olduğunu, diğer meyvelerde ise don nedeniyle verimin düştüğünü ifade etti.

10 "Meyveciliğin geliri diğerlerine göre çok yüksek"

"Meyveciliğin geliri diğerlerine göre çok yüksek"

Meyveciliği tarımla ilgilenen herkese tavsiye eden Kılıçarslan, "Bu işi yapmaya gönüllü olan ve çalışmayı sevenlere meyveciliği tavsiye ederim. Çeltik, buğday ve ayçiçeği gibi ürünleri yıllarca ürettim. Şu anda meyvecilik yapıyorum. Meyveciliğin geliri diğerlerine göre çok yüksek." diye konuştu.

11 "2 dönümlük armut bahçesinden 5 ton ürün almayı hedefliyoruz"

"2 dönümlük armut bahçesinden 5 ton ürün almayı hedefliyoruz"

Kenan Kırça da 2 dönümlük armut bahçesinden bu yıl 5 ton ürün almayı hedeflediğini belirtti.

Meyve fidanının dikildikten 3-4 yıl sonra verim vermeye başladığını dile getiren Kırça, "Rahmetli Valimiz Fahri Yücel'in projesiyle bu işe yönelmiştik. Günümüzde de üretime devam ediyorum. Üretici arkadaşlarımız gerekli zirai destekleri alarak bu işi yaparsalar başarılı olurlar. Eğer sulama imkanları varsa ve pazarlama sorunu yoksa meyvecilik karlı bir iş." dedi.
0
