Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da zengin olma hayali kuran milyonlarca kişinin heyecanla beklediği anlardan biri. Yeni yılın ilk dakikalarında açıklanacak büyük ikramiye, bu heyecanın doruk noktası olacak. 2026 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi ve bilet fiyatları belli oldu.


Milli Piyango'nun büyük bir heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişi için geri sayım resmen başladı. Her yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi olan bu gelenekte, milyonlarca bilet sahibi yeni yılın ilk dakikalarında şanslı numaraları televizyon karşısında takip edecek. 

 

 

 

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar? 

Büyük İkramiye: Bu yılki çekilişteki rekor büyük ikramiye tutarı 800 Milyon TL olarak belirlendi.

Dağıtım Garantisi: İkramiyenin en heyecan verici yanı, tutarın tamamının dağıtım garantili olmasıdır. Bu, büyük ikramiyenin mutlaka satılan bir bilete isabet edeceği ve tamamının talihli ya da talihlilerin olacağı anlamına geliyor.

Toplam Dağıtılacak İkramiye: 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin yanı sıra, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise tam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'ye ulaşacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen bilet fiyatları ve sonuçların açıklanacağı mecralar netleşti.

Bilet TürüFiyat
Tam Bilet800 TL
Yarım Bilet400 TL
Çeyrek Bilet200 TL

Sonuç Takibi ve Açıklanma Tarihi

Açıklanma Tarihi: Milli Piyango yılbaşı sonuçları, çekilişin hemen ardından 31 Aralık 2025 gecesi duyurulacak.

Sonuç Takip Mecraları: Oyun severler, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını aşağıdaki kanallar üzerinden takip edebilecektir:

Milli Piyango Online web sitesi (millipiyangoonline.com)

Milli Piyango Mobil Uygulaması

 

 
