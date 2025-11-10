2026 yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi ve bilet fiyatları belli oldu

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Büyük İkramiye: Bu yılki çekilişteki rekor büyük ikramiye tutarı 800 Milyon TL olarak belirlendi.

Dağıtım Garantisi: İkramiyenin en heyecan verici yanı, tutarın tamamının dağıtım garantili olmasıdır. Bu, büyük ikramiyenin mutlaka satılan bir bilete isabet edeceği ve tamamının talihli ya da talihlilerin olacağı anlamına geliyor.

Toplam Dağıtılacak İkramiye: 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin yanı sıra, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise tam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'ye ulaşacak.