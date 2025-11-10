Botaş İşkur personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ personel alımı şartları neler?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 223 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Farklı kadrolarda istihdam sağlanacak bu alım, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşımaktadır.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak, 14 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

BOTAŞ personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Nihai listeye girerek isimleri Teşekkülümüze bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacaktır.

İlanlar, 10.11.2025-14.11.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun www.iskur.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

Genel Başvuru Şartları:

Yaş Şartı: Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

KPSS Puanı: İlana konu pozisyonlar için belirtilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Nakil Yasağı: İşe başlayacak personelin ilk üç yıl boyunca nakil (yer değişikliği) talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

Sınav: İŞKUR'dan gelen nihai listedeki adaylar mülakata davet edilecek ve mülakatta 70 puan altı alanlar başarısız sayılacaktır.

Alımların yapılacağı iller arasında Ankara, İstanbul (Silivri), Aksaray (Sultanhanı), Adana, Bursa, Kayseri, Trabzon gibi birçok farklı il ve ilçe bulunmaktadır.

Başvuru yapmayı düşündüğünüz kadro veya ilanı için İŞKUR'da yayımlanacak olan tam metin ilanı detaylı olarak incelemeniz en doğrusudur.