TOKİ Çorum kura çekilişi ne zaman? Çorum TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanır?

Çorum’da binlerce ailenin beklediği TOKİ kura çekimi süreciyle ilgili en güncel durum bugün (27 Mart 2026) itibarıyla netleşmiş durumda. Peki TOKİ Çorum kura çekilişi ne zaman? Çorum TOKİ kura sonucu ne zaman açıklanır?

Ekonomist
Çorum'da binlerce ailenin heyecanla beklediği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimi süreci için geri sayım devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), il genelinde inşa edilecek toplam 2.867 konut için başvuruları değerlendirerek kritik bir aşamayı geride bıraktı.

Çorum'da TOKİ hayali kuran binlerce vatandaş için süreçte kritik bir bekleyiş hakim. Daha önce 5 Mart 2026 olarak ilan edilen kura takvimi, son dakika gelişmesiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bugün (27 Mart 2026) itibarıyla TOKİ'nin resmi kanallarında henüz yeni bir gün ve saat bilgisi güncellenmiş değil; ancak hazırlıklar son aşamaya gelmiş durumda.

Kura Takvimi ve Yer Bilgisi

Mevcut Durum: Resmi web sitesinde yeni tarih henüz ilan edilmedi. Ancak kabul/ret listelerinin yayımlanmış olması, kura çekiminin Nisan 2026'nın ilk yarısında yapılma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Mekan: Kura çekimi, daha önce duyurulduğu üzere Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi TOKİ’nin resmi sitesinde yayımlandı. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, kura günü kendi kategorilerinde yapılacak çekilişi bekleyecekler:

Şehit Yakınları ve Gaziler

Engelli Vatandaşlar

Emekli Vatandaşlar

Genç Kategorisi

Diğer (Genel) Kategorisi

 

 

🏢 İlçe İlçe Konut Dağılımı

Çorum genelinde inşa edilecek toplam 2.867 konutun dağılımı şu şekildedir:

İlçeKonut SayısıİlçeKonut Sayısı
Merkez1.200İskilip300
Sungurlu400Bayat200
Osmancık300Kargı (Hacıhamza)63
Alaca300Uğurludağ50
Mecitözü28Laçin26

 

 
