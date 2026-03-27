  • Yarın yağmur var mı? 28-29 Mart İstanbul hava durumu nasıl?

Yarın yağmur var mı? 28-29 Mart İstanbul hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son verilere göre, 28-29 Mart 2026 hafta sonu boyunca Türkiye genelinde bahar yüzünü iyice göstermeye başlıyor. Peki Yarın yağmur var mı? 28-29 Mart İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmeleri, İstanbul'da bu hafta sonu (28-29 Mart 2026) için plan yapanları tedbirli olmaya çağırıyor. Cuma gecesi il genelinde etkisini artıran yağışlı sistem, hafta sonu boyunca şehirde kalmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verileri ışığında, 28-29 Mart 2026 hafta sonu planı yapanlar için Türkiye genelinde "şemsiyesiz çıkılmaması gereken" bir tablo çiziliyor. Batıdan giriş yapan yağışlı sistem, hafta sonu boyunca kademeli olarak iç ve doğu kesimlere kayacak.

28 Mart Cumartesi: Batıda Gök Gürültülü Sağanak

Cumartesi günü yağışlar özellikle Ege ve Marmara'nın batısında yoğunlaşıyor.

İstanbul & Bursa: Sabah ve öğle saatlerinde güneş kısa süreliğine yüzünü gösterse de aldatıcı olmasın; akşam saatlerinden itibaren yağmur şehre geri dönüyor.

Trakya Hattı: Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güney Ege: Aydın, Muğla ve Denizli hattında yağışlar hem kuvvetli hem de uzun süreli olacak. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

29 Mart Pazar: Yağış İç Kesimlere Yayılıyor

Pazar günü yağışlı sistem etkisini artırarak Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini etkisi altına alacak.

Kuvvetli Sağanak: Antalya, Isparta ve Beyşehir çevresinde şiddetli sağanak ihtimali bulunuyor.

Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden görülecek ancak etkisi zayıf olacak.

İç Anadolu: Bölge genelinde yağışlar gün boyu etkisini hissettirecek.

İstanbul Özelinde Hafta Sonu Özeti

Megakentte hafta sonu "aralıklı yağışlı" bir atmosfer hakim. Çok kuvvetli bir fırtına veya sel riski beklenmese de serin ve ıslak bir hava kapıda.

GünBeklenen HavaSıcaklık
CumartesiParçalı bulutlu, akşam hafif yağmurlu10 - 15°C
PazarÇok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu10 - 12°C

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ani Sıcaklık Düşüşü: Pazar günü sıcaklıkların hissedilir derecede (3-5 derece) azalması bekleniyor; kıyafet seçimine dikkat edilmeli.

Ulaşım: Özellikle Cumartesi akşamı ve Pazar günü kayganlaşan yollar ve görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle sürücülerin temkinli olması öneriliyor.
