  • 2026 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2026 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

Memuriyet hayali kuran binlerce ortaöğretim (lise) mezunu için beklenen 2026 KPSS Ortaöğretim takvimi ÖSYM tarafından resmen açıklandı. İki yılda bir düzenlenen bu sınav, lise mezunları için kamu personeli olma kapısını aralayan en kritik aşama. Peki 2026 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2026 KPSS ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavına dair ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvim, memur adaylarının hazırlık süreçlerini netleştirdi. İki yılda bir düzenlenen bu sınav için başvuru, sınav ve sonuç tarihleri şu şekildedir:

  2026 KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi

Sınav OturumuSınav TarihiBaşvuru TarihleriSonuç Tarihi
KPSS Lisans (GY-GK)06.09.202601.07 – 13.07.202602.10.2026
KPSS Alan Bilgisi 1. Gün12.09.202601.07 – 13.07.202602.10.2026
KPSS Alan Bilgisi 2. Gün13.09.202601.07 – 13.07.202602.10.2026
KPSS Ön Lisans04.10.202629.07 – 10.08.202630.10.2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)25.10.202627.08 – 08.09.202619.11.2026

Başvuru Ücreti ve Ödeme Detayları

ÖSYM'nin 2026 yılındaki diğer KPSS oturumları ve genel sınav maliyetleri göz önüne alındığında, ortaöğretim düzeyi için başvuru ücretine dair öngörüler şu şekildedir:

Tahmini Ücret: Sınav kılavuzu yayımlandığında netleşmekle birlikte, oturum ücretinin 800 TL ile 1.200 TL bandında olması beklenmektedir.

Geç Başvuru: Belirlenen geç başvuru tarihlerinde (15-16 Eylül) yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenmektedir.

Ödeme Yeri: ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (odeme.osym.gov.tr) üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

Başvuru Şartları ve Sınav Yapısı

Kimler Başvurabilir? Sınava, ortaöğretim (lise) kurumlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi (2 yıl) içerisinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilir.

Sınav İçeriği: Adaylara Genel Yetenek (50) ve Genel Kültür (50) testlerinden oluşan toplam 100 soru sorulmakta ve 120 dakika süre tanınmaktadır.

Geçerlilik: Alınan puanlar, bir sonraki ortaöğretim sınavı sonuçları açıklanana kadar (genellikle 2 yıl) geçerliliğini korur.
