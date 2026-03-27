Cumartesi PTT, noter, eczaneler açık mı, kaça kadar açık?

Hafta sonu (28-29 Mart 2026) planı yaparken ödeme işlemleri, kargo gönderimi veya resmi işlemler için dışarı çıkacak vatandaşlar için PTT, eczane ve noterlerin çalışma düzenleri netleşti. Peki Cumartesi PTT, noter, eczaneler açık mı, kaça kadar açık?

Noterlerin Çalışma Düzeni

Standart noterler hafta sonu kapalıdır; ancak acil işlemler için "Nöbetçi Noter" sistemi devreye girmektedir.

Cumartesi (28 Mart): Nöbetçi noterler genellikle 09:00 – 16:00 (bazı yerlerde 17:00'ye kadar) saatleri arasında hizmet verir.

Pazar (29 Mart): Nöbetçi noterler büyükşehirlerde sınırlı sayıda açık olup, mesaileri genellikle 10:00 – 14:00/16:00 arasındadır.

Sorgulama: Size en yakın nöbetçi noteri Türkiye Noterler Birliği (TNB) resmi sitesinden sorgulayabilirsiniz.

 

 

 Eczanelerin Çalışma Düzeni

Eczaneler Cumartesi günü hizmet vermeye devam ederken, Pazar günü sadece nöbetçiler üzerinden ilerler.

Cumartesi (28 Mart): Tüm eczaneler hafta içi olduğu gibi 09:00 – 19:00 saatleri arasında açıktır.

Pazar (29 Mart): Normal eczaneler kapalıdır. Sadece Nöbetçi Eczaneler 7/24 esasına göre hizmet verir.

Not: Eczanelerde öğle arası tatili uygulanmaz, mesai saatleri boyunca kesintisiz hizmet alınabilir.

 

PTT ve PTT Kargo Çalışma Düzeni

PTT şubelerinde hafta sonu mesai düzeni şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.

Cumartesi (28 Mart): Sadece Merkez PTT şubeleri ve belirli bölgelerdeki şubeler (genellikle AVM içi veya yoğun lokasyonlar) 08:30 – 13:30 veya 17:30'a kadar hizmet verir. Standart mahalle şubeleri kapalıdır.

Pazar (29 Mart): Tüm PTT şubeleri ve kargo dağıtım merkezleri kapalıdır.

Kargo Dağıtımı: PTT Kargo Cumartesi günleri dağıtım yapabilir, ancak Pazar günleri teslimat gerçekleştirilmez.

Bankalar ve Para Alışverişi

Hafta Sonu: Banka şubeleri Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

İşlemler: Para transferi (EFT/FAST), fatura ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri için Mobil Bankacılık, İnternet Şubesi ve ATM'ler 7/24 kullanılabilir.
