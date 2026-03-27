PTT ve PTT Kargo Çalışma Düzeni

PTT şubelerinde hafta sonu mesai düzeni şubeye göre farklılık gösterebilmektedir.

Cumartesi (28 Mart): Sadece Merkez PTT şubeleri ve belirli bölgelerdeki şubeler (genellikle AVM içi veya yoğun lokasyonlar) 08:30 – 13:30 veya 17:30'a kadar hizmet verir. Standart mahalle şubeleri kapalıdır.

Pazar (29 Mart): Tüm PTT şubeleri ve kargo dağıtım merkezleri kapalıdır.

Kargo Dağıtımı: PTT Kargo Cumartesi günleri dağıtım yapabilir, ancak Pazar günleri teslimat gerçekleştirilmez.

Bankalar ve Para Alışverişi

Hafta Sonu: Banka şubeleri Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

İşlemler: Para transferi (EFT/FAST), fatura ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri için Mobil Bankacılık, İnternet Şubesi ve ATM'ler 7/24 kullanılabilir.