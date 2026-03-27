Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak?

İki ara tatil ve sömestr tatilinin geride kalmasıyla birlikte gözler artık karnelerin alınacağı ve uzun yaz tatilinin başlayacağı güne çevrildi.
Okullar Ne Zaman Kapanıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline resmen başlayacaklar.
2025-2026 Eğitim Takvimi Özeti
Yıl boyunca uygulanan ve kalan önemli tarihler şu şekildedir:
İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026 (Tamamlandı)
LGS (Liseye Geçiş Sistemi) Sınavı: 14 Haziran 2026
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): 20 - 21 Haziran 2026
Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Ne Kadar Sürecek?
26 Haziran'da başlayacak olan yaz tatili, Eylül ayının ilk veya ikinci haftasına kadar devam edecek. MEB'in henüz 2026-2027 takvimini açıklamamış olmasına rağmen, tatilin yaklaşık 10-11 hafta (80 gün civarı) sürmesi bekleniyor.
Kalan Resmi Tatil Günleri
Okullar kapanmadan önce derslere ara verilecek diğer resmi tatiller ise şöyledir:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe (Tatil)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma (Tatil)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı (Tatil)
Kurban Bayramı: 27 - 30 Mayıs 2026 (Hafta içine denk gelen günler tatil)