ARA
DOLAR
44,45
0,28%
DOLAR
EURO
51,23
-0,01%
EURO
ALTIN
6574,88
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile milyonlarca öğrencinin beklediği o tarih netleşti. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili ne zaman başlayacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

 İki ara tatil ve sömestr tatilinin geride kalmasıyla birlikte gözler artık karnelerin alınacağı ve uzun yaz tatilinin başlayacağı güne çevrildi.

Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatiline resmen başlayacaklar.

2025-2026 Eğitim Takvimi Özeti

Yıl boyunca uygulanan ve kalan önemli tarihler şu şekildedir:

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026 (Tamamlandı)

LGS (Liseye Geçiş Sistemi) Sınavı: 14 Haziran 2026

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı): 20 - 21 Haziran 2026

Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma

Yaz Tatili Ne Kadar Sürecek?

26 Haziran'da başlayacak olan yaz tatili, Eylül ayının ilk veya ikinci haftasına kadar devam edecek. MEB'in henüz 2026-2027 takvimini açıklamamış olmasına rağmen, tatilin yaklaşık 10-11 hafta (80 gün civarı) sürmesi bekleniyor.

 

Kalan Resmi Tatil Günleri

Okullar kapanmadan önce derslere ara verilecek diğer resmi tatiller ise şöyledir:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe (Tatil)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma (Tatil)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı (Tatil)

Kurban Bayramı: 27 - 30 Mayıs 2026 (Hafta içine denk gelen günler tatil)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL