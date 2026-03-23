Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2026 mazot gübre desteği ödeme günleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda, bitkisel üretim yapan çiftçilere yönelik yaklaşık 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteği ödemeleri 6 Mart itibarıyla başlatılmıştı.
2026 Mart Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi
|T.C. Kimlik Son Hanesi
|Ödeme Tarihi
|Durum
|0, 2 ve 4
|6 Mart 2026 (Saat 18.00 sonrası)
|Tamamlandı
|6
|13 Mart 2026 (Saat 18.00 sonrası)
|Tamamlandı
|8
|20 Mart 2026 (Saat 18.00 sonrası)
|Yatırılmaya Başlandı
Önemli Bilgiler:
Desteğin hesabınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" veya "Tarımsal Destek Ödemeleri Sorgulama" ekranından kontrol edebilirsiniz.
Nereye Yatıyor?
Ödemeler, hak sahibi çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmaktadır.
Destek Tutarı:
2026 üretim yılı için destek katsayı değeri bir önceki yıla göre %27 artırılarak dekar başına 310 TL olarak belirlenmiştir. Bu sistemle mazot maliyetinin %50'si, gübre maliyetinin ise %25'i karşılanmaktadır.