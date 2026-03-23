Altın fiyatları düştü, Kuyumcukent’te gram altın kalmadı

Altın fiyatlarındaki gerileme İstanbul'da vatandaşları harekete geçirirken, özellikle Kuyumcukent'te yoğunluk oluştu. Artan talep nedeniyle gram altın stokları tükendi.

İhlas Haber Ajansı

Altın fiyatlarındaki düşüş, İstanbul’da alım iştahını artırdı. Özellikle Kuyumcukent’te hareketlilik gözlenirken, talepteki artışın etkisiyle gram altın bulmak zorlaştı.

Vatandaşlar Kuyumcukent'e akın etti

Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar gün boyunca Kuyumcukent'e akın etti.

Bölgede trafik oluştu

Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlattı. Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi

Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede gün boyu hareketlilik sürdü.

Küçük gramajlı altınlara yoğun ilgi

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı.

1 ve 5 gramlık altınlar tükendi

Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görüyor

Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyrediyor.
