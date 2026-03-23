Altın fiyatları düştü, Kuyumcukent’te gram altın kalmadı

Altın fiyatlarındaki düşüş, İstanbul’da alım iştahını artırdı. Özellikle Kuyumcukent’te hareketlilik gözlenirken, talepteki artışın etkisiyle gram altın bulmak zorlaştı.
1 Vatandaşlar Kuyumcukent'e akın etti
Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar gün boyunca Kuyumcukent'e akın etti.
2 Bölgede trafik oluştu
Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlattı. Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
3 Trafik zaman zaman durma noktasına geldi
Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede gün boyu hareketlilik sürdü.
4 Küçük gramajlı altınlara yoğun ilgi
Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı.
5 1 ve 5 gramlık altınlar tükendi
Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.