TOKİ 42 ildeki arsaları 1-2 Kasım 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis, özel sağlık tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı katılım teminatı ödemeleri gerekmektedir.

Yüzde 35 peşinat 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, ticaret, sağlık tesis alanı, Diyarbakır’da konut ve ticaret, sanayi tesisi, İstanbul’da konut ve lojistik tesis alanı bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.