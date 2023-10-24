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TOKİ'den 42 ilde 462 satılık, Antalya'da kiralık arsa: İşte liste

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 42 ilde 462 muhtelif arsa satışı ile Antalya'da 1 adet tarım alanı kiralama müzayedesi gerçekleştirilecek. Müzayede, 1 - 2 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

24 Ekim 2023 | 10:03
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TOKİ'den 42 ilde 462 satılık, Antalya'da kiralık arsa: İşte liste

TOKİ 42 ildeki arsaları 1-2 Kasım 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis, özel sağlık tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek. İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı katılım teminatı ödemeleri gerekmektedir.

Yüzde 35 peşinat 48 ay vade

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, ticaret, sağlık tesis alanı, Diyarbakır’da konut ve ticaret, sanayi tesisi, İstanbul’da konut ve lojistik tesis alanı bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye “www.toki.gov.tr” ile “emlakmuzayede.com.tr” internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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