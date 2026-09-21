TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası 2026: Kimler yararlanabilir, başvurular ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için vatandaşlardan gelen talepler üzerine yüzde 25 indirim kampanyası gerçekleştiriyor. Borçlarını peşin ödeyerek kampanyadan faydalanmak isteyenler, 2026 yılı başvuru takvimi ve indirimden yararlanma koşullarına ilişkin ayrıntıları merak ediyor.
Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına başvurular ne zaman? Kimler kampanyadan yararlanabilir, başvuru şartları neler?
1 2026 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasının detayları neler?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda ödemesi süren konut ve iş yerlerini kapsayan yüzde 25 indirim kampanyasını hayata geçiriyor.
Konut veya iş yeri borcunun tamamını peşin olarak kapatıp tapusunu almak isteyenler, kalan borç tutarı üzerinden yüzde 25 indirim imkanından faydalanabilecek.
2 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları ne zaman?
Konut ve iş yeri alıcıları, kampanyadan faydalanmak için 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında satış işleminin yapıldığı bankaya başvurabilecek. Borcun kapatılacağı tarih esas alınarak hesaplanan güncel borç bakiyesi de bu süre içinde ilgili bankadan öğrenilebilecek.
Yüzde 25 indirim kampanyasından yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor.
3 Borcun tamamını kapatamayanlar TOKİ indiriminden yararlanabilecek mi?
Borcunun tamamını tek seferde ödeyemeyen vatandaşlar da yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyen alıcılara, yaptıkları ödeme tutarı üzerinden kısmi indirim uygulanacak.
4 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası şartları neler?
Kampanya, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarını kapsayacak.
Başvuruda bulunacak alıcıların, borç kapatma işleminin gerçekleştirileceği aya ait taksitlerini ödemiş olması gerekecek.
Bunun yanı sıra geçmiş dönemlere ilişkin taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.
Kalan taksit süresi 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak.
5 TOKİ yüzde 25 indirim başvurusunda hangi belgeler istenecek?
Kat mülkiyeti kurulmuş projelerde kampanyaya başvuracak konut ve iş yeri alıcılarına tapuları teslim edilecek.
Bu nedenle başvuru sırasında, ilgili belediyeden alınmış emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK sigortasının yaptırıldığını gösteren belgenin bankaya sunulması gerekecek.
6 TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında kredi kullanılabilir mi?
Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, kalan borçlarının tamamını ödeyerek indirimden faydalanmak istemeleri durumunda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
Belirlenen kampanya süresinin ardından gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödeme işlemlerinde ise yüzde 25 indirim uygulanmayacak.