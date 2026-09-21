TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası 2026: Kimler yararlanabilir, başvurular ne zaman?

Kampanya, geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarını kapsayacak.

Başvuruda bulunacak alıcıların, borç kapatma işleminin gerçekleştirileceği aya ait taksitlerini ödemiş olması gerekecek.

Bunun yanı sıra geçmiş dönemlere ilişkin taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Kalan taksit süresi 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak.