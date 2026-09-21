Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yaklaşık 500 kişiye ücretsiz tohum gönderdim diyen Demet Demir, "Bundan yaklaşık 5 yıl önce Mardin’de bir köye gittim. Oradaki teyzelerin bahçelerinde yetişen domateslerden yedim. Domatesin tadı beni çok etkiledi. Tohumların atalık olduğunu söylediler. Benim atalık tohum merakım da o gün başladı. İşim gereği özellikle doğu illerini çok sık geziyorum. Gittiğim köylerden yöreye özgü atalık tohumları toplamaya başladım. Topladığım tohumları kendi bahçemde yetiştirip çoğalttıktan sonra gönüllü olarak dağıtıyorum. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yaklaşık 500 kişiye ücretsiz tohum gönderdim. Osmaniye’de ve Türkiye genelinde oluşturduğumuz ata tohumu takas gruplarımız da var. İsteyen ve bu işe gönül veren herkese elimizden geldiğince tohum ulaştırıyoruz. Bahçemde şu anda 14 çeşit domates bulunuyor. Sarı, kırmızı ve çikolata renkli çeşitlerimiz var. Bunun yanında 4 çeşit patlıcan, 5 çeşit mısır ve 12-13 çeşit biber yetiştiriyorum. Kabak ve fasulyenin de farklı çeşitleri var. Kırmızı ve siyah mısırlarımız, kırmızı ve yeşil uzun fasulyelerimiz bulunuyor. Bahçemizde yetiştirdiğimiz sebzelerin tamamı atalık tohumlardan" ifadelerini kullandı.