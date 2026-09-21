Bitcoin'de son 10 ayın en yüksek haftalık kapanışı geldi: 83 bin dolar seviyesi aşıldı! İbre yukarı mı gidecek?

Cointelegraph'ın aktardığı bilgilere göre, Bitcoin piyasasında teknik açıdan kritik bir gelişme yaşandı. Bitcoin, 10 aydan uzun bir sürenin ardından ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleştirdi.

TradingView verilerine göre Bitcoin, pazar günü Coinbase borsasında haftayı 78.788 dolar olan 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde, 81.159 dolardan kapattı. Bu seviye aynı zamanda Bitcoin'in son dört ay içindeki en yüksek haftalık kapanışı oldu. Haftalık kapanışın ardından yükselişini sürdüren Bitcoin, bugün 83 bin dolar seviyesini de aştı. Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde gerçekleşen bir önceki haftalık kapanışı 9 Kasım 2025 tarihinde olmuştu.

Galaxy Research'ün araştırma başkanı Alex Thorn, 50 haftalık hareketli ortalamanın geçmiş ayı piyasalarında tavan görevi gördüğünü belirtti. Thorn, tamamlanan beş ayı piyasasının dördünde bu ortalamanın ilk kez yukarı yönlü kırılmasının ayı piyasasının dibinin oluşmasıyla aynı döneme denk geldiğini ifade etti. Thorn, bu seviyenin yeniden kazanılmasının ayı piyasasının sona erdiğine yönelik güçlü bir sinyal verdiğini söylese de Galaxy, bu göstergenin tek başına kesin bir teyit olarak görülmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bundan sonra neler olur?

Kripto araştırma şirketi Collective Shift'in kurucusu Ben Simpson, 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapılmasını boğa piyasası için takip ettiği son önemli göstergelerden biri olarak değerlendirdi. Simpson, Bitcoin'in 2017, 2020 ve 2023 yıllarında bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra yüzde 700 ile yüzde 900 arasında kazanç sağladığını hatırlattı.

Bitget başanalisti Ryan Lee ise son kapanışın toparlanma görüşünü güçlendirdiğini, ancak tek bir haftalık kapanışın dip seviyeyi doğrulamak için yeterli olmadığını söyledi. Lee'ye göre bundan sonraki süreçte Bitcoin'in bu ortalamanın üzerinde kalıp kalamayacağı ve daha yüksek dipler oluşturup oluşturamayacağı önem taşıyor. Lee ayrıca temmuz ayındaki 57.000 dolarlık dip seviyesinden bu yana piyasadaki kaldıraç yükünün azaldığını ve kurumsal talebin geri döndüğünü ifade etti.

Kripto yatırımcısı Craig Cobb ise boğa piyasası için 50 haftalık hareketli ortalama yerine 83.000 dolar seviyesini takip ettiğini belirtti. Cobb, 83.000 doların aşılması ve üç aylık grafiklerdeki kırmızı mumların yeşile dönüp bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda boğa piyasasının başladığını kabul edeceğini söyledi. Cobb, bu formasyonun gerçekleştiği geçmiş 11 örneğin tamamında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını aktardı.

Sonuç olarak, Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerine çıkması teknik açıdan dikkat çeken bir gelişme olsa da analistler piyasadaki yönün kesinleşmesi için 83.000 dolar üzerindeki kalıcılığın takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.