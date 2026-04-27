TOKİ İstanbul e-Devlet kura sonucu sorgulama: İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı?

Hak Sahiplerini Bekleyen Süreç

İsmi asil listede çıkan vatandaşlar için maraton bitmiş değil, asıl süreç şimdi başlıyor:

Sözleşme Aşaması: TOKİ, önümüzdeki haftalarda bir takvim yayımlayarak hak sahiplerini bankaya davet edecek. Bu aşamada yukarıda belirtilen peşinat tutarlarının yatırılması gerekecek.

Konut Belirleme Kurası: Bugünkü kura sadece "Hak Sahipliği" içindi. İnşaatlar belirli bir seviyeye geldiğinde; hangi dairenin kaçıncı katta ve hangi cephede olduğunu belirleyen ikinci bir kura çekilecek.

Taksit Ödemeleri: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden aydan itibaren başlayacaktır.