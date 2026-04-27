ARA
DOLAR
45,02
0,02%
DOLAR
EURO
52,81
0,03%
EURO
ALTIN
6669,42
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ İstanbul e-Devlet kura sonucu sorgulama: İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı?

İstanbul’un barınma ihtiyacına çözüm sunan 100 bin sosyal konut projesinde üç günlük büyük maraton az önce sona erdi. İstanbul genelindeki tüm hak sahipleri (asil ve yedek) noter huzurunda belirlendi. Peki İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı?

Ekonomist
[email protected]

İstanbul'daki 100 bin konutluk dev projede kura toplarının dönmesi sona erdi ve şimdi milyonlarca kişi için büyük bekleyiş başladı.  

TOKİ Sonuç Sorgulama ve Sistem Yoğunluğu

Kura çekiminin büyüklüğü (100.000 konut) nedeniyle veri girişinde bir miktar gecikme yaşanması normaldir.

e-Devlet Durumu: Mesajda belirttiğiniz gibi, aşırı yüklenme nedeniyle "teknik aksaklık" uyarıları alınabiliyor. Bu durumda sayfayı sürekli yenilemek yerine, saat 20:00'den sonra veya gece saatlerinde kontrol etmek daha sağlıklı sonuç verecektir.

Resmi Kanallar: Kesin listeler için tek yetkili merciler; toki.gov.tr, talep.toki.gov.tr ve evsahibiturkiye.gov.tr adresleridir.

Hak Sahiplerini Bekleyen Süreç

İsmi asil listede çıkan vatandaşlar için maraton bitmiş değil, asıl süreç şimdi başlıyor:

Sözleşme Aşaması: TOKİ, önümüzdeki haftalarda bir takvim yayımlayarak hak sahiplerini bankaya davet edecek. Bu aşamada yukarıda belirtilen peşinat tutarlarının yatırılması gerekecek.

Konut Belirleme Kurası: Bugünkü kura sadece "Hak Sahipliği" içindi. İnşaatlar belirli bir seviyeye geldiğinde; hangi dairenin kaçıncı katta ve hangi cephede olduğunu belirleyen ikinci bir kura çekilecek.

Taksit Ödemeleri: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden aydan itibaren başlayacaktır.

 

İade Hatırlatması

Yedek listeye giremeyen veya kurada adı çıkmayan vatandaşlar; yatırdıkları 5.000 TL'yi geri almak için banka şubelerine gitmeden önce e-Devlet üzerinden iade durumunun "İade Edilebilir" aşamasına gelmesini beklemelidir. İadelerin yoğunluk nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hesaplara yansıması öngörülüyor.

İstanbul 100 Bin Konut Fiyat ve Ödeme Tablosu (2026)

Hak sahibi olan vatandaşlar için belirlenen güncel ödeme planı ve daire tiplerine göre maliyetler netleşti. Tüm modellerde %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunuluyor:

Konut TipiMetrekareToplam Fiyat%10 PeşinatAylık Taksit
1+155 m²1.950.000 TL195.000 TL7.313 TL
2+1 (Küçük)65 m²2.450.000 TL245.000 TL9.188 TL
2+1 (Geniş)80 m²2.950.000 TL295.000 TL 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL