TOKİ İstanbul kiralık konut kurası 2026: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman belli olacak?

İstanbul'da TOKİ tarafından hayata geçirilen 1.071 kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler kura çekilişine çevrildi. Projeye başvuran vatandaşlar, TOKİ kiralık konut kura tarihini araştırmaya başladı. Peki, TOKİ 1.071 kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kiralık konut kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte TOKİ kiralık sosyal konut projesine ilişkin merak edilenler...
1 TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yürütülen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuruların sona erdiğini açıklamıştı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından kura aşamasına geçileceğini belirten Kurum, şartları karşılayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun hak sahiplerinin ekim ayında yapılacak çekilişle belirleneceğini bildirdi.
2 TOKİ kiralık konutlarda kura süreci nasıl işleyecek?
Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, projede aranan şartları karşılayan vatandaşların başvuruları değerlendirilecek. Konutlarda oturma hakkı kazanacak kişiler kura yöntemiyle belirlenecek. Çekilişte hak sahibi olan vatandaşlar, belirlenen aylık kira bedelini ödeyerek evlere yerleşebilecek.
Konutlar 3 yıllığına kiraya verilecek. Bu sürenin sonunda yeniden kura çekilişi yapılacak ve konutlar, kurayla belirlenecek yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.
3 TOKİ 1.071 kiralık sosyal konut hangi ilçelerde olacak?
Projenin ilk etabında İstanbul'da toplam 1.071 konut kiraya verilecek. Bu kapsamda Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'den oluşan birinci gruba 360 konut ayrılırken, Maltepe, Tuzla ve Kartal'ın bulunduğu ikinci grupta 330 konut yer alacak.
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'ı kapsayan üçüncü grupta 291, dördüncü gruptaki Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak.
4 TOKİ kiralık sosyal konut fiyatları ne kadar?
Proje kapsamında kiraya sunulacak 1+1 dairelerin aylık kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak. 2+1 konutlar için aylık 12 bin lira, 3+1 konutlar için ise 15 bin lira kira ödenecek.
Projedeki en geniş konut seçeneği olan 4+1 dairelerde ise aylık kiralar 18 bin liradan başlayacak.