TOKİ İstanbul kiralık konut kurası 2026: TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman belli olacak?

Proje kapsamında kiraya sunulacak 1+1 dairelerin aylık kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak. 2+1 konutlar için aylık 12 bin lira, 3+1 konutlar için ise 15 bin lira kira ödenecek.

Projedeki en geniş konut seçeneği olan 4+1 dairelerde ise aylık kiralar 18 bin liradan başlayacak.