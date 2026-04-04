İsrail ordusu Tahran genelinde altyapı tesislerini hedef aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Tahran genelinde düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Tahran genelinde altyapı tesislerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait, uçakları hedef almak üzere tasarlanmış füzelerin depolandığı bir hava savunma tesisi dahil İran güçlerine ait hava savunma tesislerinin vurulduğu iddia edildi. Açıklamada, Tahran yönetiminin silah araştırma ve geliştirme tesislerinin güvenliğini sağlayan askeri bir tesisin, bir balistik füze deposunun ve silah üretim, araştırma ve geliştirme tesislerinin hedef alındığı ileri sürüldü