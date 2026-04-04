Kriz döneminde Bitcoin: Altın satılırken kripto varlıklar direniyor

Bitcoin, mart ayında ABD/İsrail-İran arasındaki savaşa karşın borsalar ve değerli metallerin aksine kazandırdı.

Son aylarda bitcoinin bireysel yatırımcıları "panik satışlar" yaparken, uzun vadeli yatırımcılar dirençli kalmaya devam ediyor. Mart ayının sonlarına doğru Orta Doğu'da ateşkes olacağına dair umutlar bir nebze de olsa yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden oldu.

Söz konusu ayda kripto para piyasasının artmasının yanında bitcoin ve ethereumun da değer kazanması kripto paralara kurumsal ilginin devam ettiğini gösterdi. İlk çeyrekteki zayıf performansa rağmen, özellikle bitcoin mart ayında birçok kişinin beklediğinden daha iyi bir performans sergiledi.

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim, mart ayında küresel piyasalarda şok etkisi yaratarak, yatırımcıların arz risklerine ve artan maliyetlere tepki vermesiyle petrol fiyatları ve doların yükselmesine neden oldu. Bu dalgalanma, varlık sınıflarında keskin hareketlere yol açtı.

Genellikle güvenli liman olarak kabul edilen altında teminat tamamlama çağrıları ve acil likidite ihtiyaçları nedeniyle hem kurumsal yatırımcılar hem de devlet kuruluşları tarafından satış yapılmasıyla yoğun satış baskısı görülürken, bitcoinde aynı düzeyde bir zorunlu pozisyon kapatma yaşanmadı.

Kripto para piyasasında önceki zayıf seyrin ardından toparlanma eğilimi görüldü

Bitcoinin mart ayındaki toparlanması, tek bir jeopolitik açıklamadan ziyade kurumsal fon akışları, teknik destek ve makro beklentilerden kaynaklanıyor.

Mart ayındaki yükseliş, uzun vadeli yeni bir yükseliş trendine net bir girişten daha çok, önceki zayıflığın ardından yaşanan bir toparlanma evresine benzetiliyor. Bitcoin ETF'lerine yeniden yönelen girişler, fiyat istikrarını ve ay ortasındaki yükselişi destekledi. Bu girişler, kısa süreli kaldıraçlı yükselişler yerine istikrarlı spot alımlar, kurumların ve varlık yönetimi platformlarının daha geniş katılımı yoluyla oldu.

Bu gelişmelerle küresel kripto para piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market, mart ayında yüzde 1,8 artışla 2 trilyon 344,8 milyar dolara, bitcoin de yüzde 1,9 artarak 68 bin 195 dolara yükselerek 5 aylık düşüş serisini sonlandırdı.

Ethereum yüzde 7,2 artışla 2 bin 107,7 dolara çıkarak 6 ay üst üste düştükten sonra yükseldi.

"Jeopolitik gerilimler, yatırımcı davranışlarını doğrudan etkiliyor"

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, enerji piyasalarındaki dalgalanma ve risk iştahındaki zayıflamanın yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

Böyle bir ortamda, uzun süredir negatif seyreden bir varlığın yön değiştirmesinin piyasa dinamikleri açısından dikkatle okunması gerektiğini ifade eden Eşelioğlu, "Bitcoin, tarihsel olarak kriz dönemlerinde iki farklı refleks gösterebiliyor, riskli varlık kategorisinde satış baskısına maruz kalmak ya da alternatif bir değer saklama aracı olarak öne çıkmak. Mart ayında ikinci eğilimin kısmen ağır bastığını söylemek mümkün." dedi.

Eşelioğlu, önümüzdeki dönemde ise belirsizliklerin devam edeceğinin görüldüğünü ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının duruşu ve küresel likidite koşullarının kripto varlıkların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini dile getiren Eşelioğlu, "Bu nedenle kısa vadede dalgalı bir seyir olası olmakla birlikte, bitcoinin makro gelişmelere verdiği tepki, yatırımcılar açısından yakından izlenmesi gereken bir gösterge olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.