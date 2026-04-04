Lahmacunda sakatat, çayda gıda boyası, gazlı içecekte ilaç etken maddesi… Bakanlık markaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini 2 Nisan 2026 itibarıyla güncelledi.

Listeye yeni markalar ve ürünler eklenirken, yapılan denetimlerde birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Güncellenen listede tereyağında bitkisel yağ karışımı, dana kıymada kanatlı eti, lahmacun ve Adana kebabı harçlarında sakatat, fırınlanmış kasap köftede deri dokusu ve çiğ kır pidesi harcında kanatlı eti bulundu.

Ayrıca sızma zeytinyağında tohum yağları, siyah çayda gıda boyası, bazı takviye edici gıdalar ile gazlı içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

İşte listeye yeni giren markalar ve ürünler…