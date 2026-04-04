  • Anasayfa
  • Gıda

Lahmacunda sakatat, çayda gıda boyası, gazlı içecekte ilaç etken maddesi… Bakanlık markaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek yeni marka ve ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Güncellenen listede dana kıymada kanatlı eti, lahmacun harcında sakatat, fırınlanmış kasap köftede deri dokusu ve kır pidesi harcında kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini 2 Nisan 2026 itibarıyla güncelledi.

Listeye yeni markalar ve ürünler eklenirken, yapılan denetimlerde birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Güncellenen listede tereyağında bitkisel yağ karışımı, dana kıymada kanatlı eti, lahmacun ve Adana kebabı harçlarında sakatat, fırınlanmış kasap köftede deri dokusu ve çiğ kır pidesi harcında kanatlı eti bulundu. 

Ayrıca sızma zeytinyağında tohum yağları, siyah çayda gıda boyası, bazı takviye edici gıdalar ile gazlı içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

İşte listeye yeni giren markalar ve ürünler…

1 Dana kıymada kanatlı eti tespit edildi

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Emin KüçükKöyünden Tereyağı (1 KG)% Yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, süt yağı harici yağ tespiti
Bornova Kapalı Pazar Yeri Yöresel Ürün Tezgahı - Fatih KoçyiğitÇağ Kebabı (Pişmiş Ürün)Kanatlı eti tespiti
Volkan Et - Volkan BilgiçDana KıymaKanatlı eti tespiti
Miran Lahmacun - Nizamettin AldanÇiğ Lahmacun Harcı (Dana Eti + Kuzu Eti)Sakatat (karaciğer) tespiti
Lahmacun & Pide Salonu - Nizamettin AkyürekÇiğ Lahmacun Harcı (Dana + Kuzu Eti)Kanatlı eti tespiti

2 Fırınlanmış kasap köftede deri dokusuna rastlandı!

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Dönen Çiçek Lokanta Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Müptela OcakbaşıÇiğ Kıyma (Dana + Kuzu Eti)Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Gosto Izgara - İlyas OruçluÇiğ Adana Kebabı Harcı (Dana + Kuzu Eti Karışık)Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Tertip Et - Saim BayırDana KıymaKanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Okyanus Lezzet Toplu Yemek Hizmeti - Şennur KeskinFırınlanmış Kasap KöfteDeri dokusu tespiti
Gürman Pide - Güler SürerDana Etli Lahmacun Harcı (Çiğ)Sakatat (kalp) tespiti

3 Çiğ kır pidesi harcından kanatlı eti çıktı

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Kervan Kır Pidesi Börek Salonu - Sedat ÖzençÇiğ Kır Pidesi HarcıKanatlı eti tespiti
Candaroğlu Kır Pidesi ve Börek - Tülay ÖzençÇiğ Kır Pidesi HarcıKanatlı eti tespiti
Candaroğlu Kır Pidesi - Tülay ÖzençÇiğ Kır Pidesi HarcıKanatlı eti tespiti
Köfteci Nihat - Nihat SolmazKöfte (Dana-Kuzu Eti)Kanatlı eti tespiti
Hisaroğulları Tarım Gıda Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiTaş Baskı Natürel Sızma Zeytinyağı 5 LTTohum yağları karıştırılması tespiti
Bayramoğlu Zeytin Zeytinyağı Gıda Maddeleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiSızma Zeytinyağı 18 L (Etiketsiz)Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti

4 Siyah çayda gıda boyası tespit edildi

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Pazar Tezgahı (Satıcı) - Yusuf Ziya GöcenZeytinyağı 500 ML (Etiketsiz)Tohum yağları karıştırılması tespiti
Ufuk ZeybekNatürel Sızma Zeytinyağı 5 LTohum yağları karıştırılması tespiti
Buğra Bitkisel Yağ Ticaret Limited Şirketi (Ayvalık Koop)Natürel Sızma ZeytinyağıTohum yağları karıştırılması tespiti
Buğra Bitkisel Yağ Ticaret Limited Şirketi (Ayvalık Koop)Natürel Sızma ZeytinyağıTohum yağları karıştırılması tespiti
Altıncezve Gıda Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Ehli-Keyf)Siyah Çay (3 KG)Gıda boyası tespiti

5 Gazlı içecekte ilaç etken maddesi!

Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine de yeni ürünler ekledi. 2 Nisan 2026 tarihinde yapılan güncellemeyle listeye şu ürünler eklendi:

Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (The Jestea Capsul)L-Carnitine İçeren Takviye Edici Gıdaİlaç etken maddesi tespiti
MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong)Ginseng Macunİlaç etken maddesi tespiti
MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong Ginseng Drink For Men)Tutti Frutti Aromalı Gazlı İçecekİlaç etken maddesi tespiti
MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Özlex Tea)Orman Meyveli İçecekİlaç etken maddesi tespiti
