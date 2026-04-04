Lahmacunda sakatat, çayda gıda boyası, gazlı içecekte ilaç etken maddesi… Bakanlık markaları ve ürünleri tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini 2 Nisan 2026 itibarıyla güncelledi.
Listeye yeni markalar ve ürünler eklenirken, yapılan denetimlerde birçok üründe uygunsuzluk tespit edildi.
Güncellenen listede tereyağında bitkisel yağ karışımı, dana kıymada kanatlı eti, lahmacun ve Adana kebabı harçlarında sakatat, fırınlanmış kasap köftede deri dokusu ve çiğ kır pidesi harcında kanatlı eti bulundu.
Ayrıca sızma zeytinyağında tohum yağları, siyah çayda gıda boyası, bazı takviye edici gıdalar ile gazlı içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.
İşte listeye yeni giren markalar ve ürünler…
1 Dana kıymada kanatlı eti tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Emin Küçük
|Köyünden Tereyağı (1 KG)
|% Yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, süt yağı harici yağ tespiti
|Bornova Kapalı Pazar Yeri Yöresel Ürün Tezgahı - Fatih Koçyiğit
|Çağ Kebabı (Pişmiş Ürün)
|Kanatlı eti tespiti
|Volkan Et - Volkan Bilgiç
|Dana Kıyma
|Kanatlı eti tespiti
|Miran Lahmacun - Nizamettin Aldan
|Çiğ Lahmacun Harcı (Dana Eti + Kuzu Eti)
|Sakatat (karaciğer) tespiti
|Lahmacun & Pide Salonu - Nizamettin Akyürek
|Çiğ Lahmacun Harcı (Dana + Kuzu Eti)
|Kanatlı eti tespiti
2 Fırınlanmış kasap köftede deri dokusuna rastlandı!
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Dönen Çiçek Lokanta Gıda Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Müptela Ocakbaşı
|Çiğ Kıyma (Dana + Kuzu Eti)
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
|Gosto Izgara - İlyas Oruçlu
|Çiğ Adana Kebabı Harcı (Dana + Kuzu Eti Karışık)
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
|Tertip Et - Saim Bayır
|Dana Kıyma
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
|Okyanus Lezzet Toplu Yemek Hizmeti - Şennur Keskin
|Fırınlanmış Kasap Köfte
|Deri dokusu tespiti
|Gürman Pide - Güler Sürer
|Dana Etli Lahmacun Harcı (Çiğ)
|Sakatat (kalp) tespiti
3 Çiğ kır pidesi harcından kanatlı eti çıktı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Kervan Kır Pidesi Börek Salonu - Sedat Özenç
|Çiğ Kır Pidesi Harcı
|Kanatlı eti tespiti
|Candaroğlu Kır Pidesi ve Börek - Tülay Özenç
|Çiğ Kır Pidesi Harcı
|Kanatlı eti tespiti
|Candaroğlu Kır Pidesi - Tülay Özenç
|Çiğ Kır Pidesi Harcı
|Kanatlı eti tespiti
|Köfteci Nihat - Nihat Solmaz
|Köfte (Dana-Kuzu Eti)
|Kanatlı eti tespiti
|Hisaroğulları Tarım Gıda Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Taş Baskı Natürel Sızma Zeytinyağı 5 LT
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|Bayramoğlu Zeytin Zeytinyağı Gıda Maddeleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
|Sızma Zeytinyağı 18 L (Etiketsiz)
|Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması tespiti
4 Siyah çayda gıda boyası tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Pazar Tezgahı (Satıcı) - Yusuf Ziya Göcen
|Zeytinyağı 500 ML (Etiketsiz)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|Ufuk Zeybek
|Natürel Sızma Zeytinyağı 5 L
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|Buğra Bitkisel Yağ Ticaret Limited Şirketi (Ayvalık Koop)
|Natürel Sızma Zeytinyağı
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|Altıncezve Gıda Konfeksiyon Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Ehli-Keyf)
|Siyah Çay (3 KG)
|Gıda boyası tespiti
5 Gazlı içecekte ilaç etken maddesi!
Bakanlık, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine de yeni ürünler ekledi. 2 Nisan 2026 tarihinde yapılan güncellemeyle listeye şu ürünler eklendi:
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (The Jestea Capsul)
|L-Carnitine İçeren Takviye Edici Gıda
|İlaç etken maddesi tespiti
|MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong)
|Ginseng Macun
|İlaç etken maddesi tespiti
|MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Diblong Ginseng Drink For Men)
|Tutti Frutti Aromalı Gazlı İçecek
|İlaç etken maddesi tespiti
|MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Özlex Tea)
|Orman Meyveli İçecek
|İlaç etken maddesi tespiti