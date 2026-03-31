TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura tarihi ne zaman 2026?

İstanbul'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kentte hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje için kura heyecanı artıyor. Başvuru yapan binlerce kişi kura tarihine odaklanırken, TOKİ’den gelecek açıklamalar bekleniyor. "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?" soruları ise gündemdeki yerini koruyor.
1 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Binlerce İstanbullu, megakentte inşa edilecek 100 bin konut için kura çekim tarihine odaklanmış durumda. 31 Mart 2026 itibarıyla kura çekimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekimlerinin Ramazan Bayramı’nın ardından yapılacağını açıklamıştı. Kura çekimine ilişkin kesin tarihin ise yakın zamanda duyurulması bekleniyor.
2 TOKİ İstanbul kura başvuru sonuçları belli oldu
İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut için başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.
TOKİ, resmi internet sitesi üzerinden başvurusu kabul edilen ve reddedilen isimlere ilişkin listeyi yayımladı.
3 İstanbul'da hangi ilçelerde kaç konut inşa edilecek?
500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde İstanbul’da 100 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor.
Ancak bu konutların ilçelere göre dağılımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
4 TOKİ İstanbul konut fiyatları belli oldu
Öte yandan, proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek konutların fiyatları da açıklandı. Buna göre, 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 daireler 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 daireler ise 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi.
5 TOKİ İstanbul konutları ödeme planı
İstanbul'da inşa edilecek konutlar için ödeme planı da açıklandı. Buna göre,
İstanbul’da 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, bu daireler için yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 aya kadar vade uygulanacak. Aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL olarak hesaplandı.
65 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı 2 milyon 450 bin TL olurken, ödemelerin yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 aya kadar vade ile yapılması öngörülüyor. Bu konutlar için aylık taksit tutarı 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, yüzde 10 peşinat (295 bin TL) ve 240 aya kadar vade uygulanacak. Bu konutların aylık taksiti ise 11 bin 63 TL olarak hesaplandı.
6 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı
Kura sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak asil ve yedek hak sahipleri listeleri, vatandaşlar tarafından e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
