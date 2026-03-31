ARA
DOLAR
44,41
0,00%
DOLAR
EURO
51,39
0,87%
EURO
ALTIN
6732,03
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  Trafikte APP plaka dönemi kapanıyor: Yarından itibaren ağır yaptırımlar yolda

Trafikte APP plaka dönemi kapanıyor: Yarından itibaren ağır yaptırımlar yolda

Kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plakaların denetimlerine 1 Nisan'da başlanacak. Mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan ve yetkili kuruluşlarca basılmamış plakaları kullanan araç sahiplerine 140 bin lira ceza uygulanacak.

Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da plakalara ilişkin düzenlemeler yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de APP plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan'a kadar denetimlerde rehberlik ve bilgilendirme amaçlı faaliyet yapılması talimatını vermişti.

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin engellenmesi için tanınan bu geçiş süresi yarın sona eriyor.

Yarın itibarıyla araçlarında mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan, yetkili kuruluşlarca basılmamış APP plaka kullananlara 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Bu konuda herhangi bir erteleme ise söz konusu olmayacak.

Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakalar için cezai işlem uygulanmayacak. Bahse konu plakaların belirlenen süreç içinde değiştirilmesi sağlanacak.

Öte yandan, Bakan Çiftçi, APP plakaların radar, Plaka Tanıma Sistemi (PTS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) gibi araçlar tarafından sağlıklı biçimde tespit edilemediğini ve bu durumun güvenlik zafiyetine yol açtığını belirtmişti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL