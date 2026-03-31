Türkiye-Çin arasında ticari iş birliği fırsatları ele alındı

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu ve beraberindeki İş Konseyi heyeti, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve eski Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ile toplantılarını Ankara’da gerçekleştirdi.

Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu değerlendirilen toplantılarda, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha sürdürülebilir ve somut adımlarla nasıl ileri taşınabileceği ve ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ile uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesi değerlendirildi.

Xuebin: “Çin’den Türkiye’ye turist sayısında artış bekleniyor”

Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin iki ülke arasında önemli bir köprü rolü üstlendiğini belirterek, karşılıklı güvenin artırılması ve somut iş birliği projelerinin hayata geçirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi. Ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel ve beşerî bağların güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Xuebin, vize serbestisi kapsamında Çin’den Türkiye’ye yönelik turist sayısında artış beklendiği ve Türkiye’nin turizm potansiyelinin daha etkin tanıtılması gerektiği vurguladı. Xuebin, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.

Mıstaçoğlu: “‘Kuşak ve Yol’ ile ‘Orta Koridor’ vizyonları yeni iş birliği fırsatları sunuyor”

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı ve Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Çin’in “Kuşak ve Yol” girişimi ile Türkiye’nin “Orta Koridor” vizyonu arasındaki stratejik uyumun yeni iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. İş dünyası temsilcileri arasındaki temasların artırılmasının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağını ifade eden Mıstaçoğlu, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi’nin Çin Büyükelçiliği ile yakın iş birliğini sürdürmeye ve yeni iş birliği alanları geliştirmeye hazır olduklarını söyledi. Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin ile ilk temaslarının Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi (CCPIT) Başkanı’nın da katılımıyla düzenlenen “3. Türkiye-Çin İş Konferansı” kapsamında gerçekleştiğini ifade eden Mıstaçoğlu, İş Konseyi’nin gelecek dönemde Çin’e bir heyet ziyareti gerçekleştirmeyi ve CCPIT ile bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini aktardı.

