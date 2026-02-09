Burgan Bank 2025 yılında 2,6 milyar TL net kâr elde etti. ON Dijital Bankacılık’ın 2025 yılı sonunda da güçlü büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “ON Dijital Bankacılık, aralık sonu itibarıyla 1,5 milyon müşteriye ulaştı. Uzaktan müşteri ediniminde ise pazar payımız %6 seviyesinde bulunuyor. ON Mobil'de hisse senedi alım-satım işlemlerini kullanıcılarla buluştururken, Platin ve Paladyum hesaplar ile yatırım ürünleri çeşitlendirildi. DASK, Kasko, Trafik ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile de sigorta ürünleri kategorisinde sunduğumuz ürün portföyünü genişlettik” dedi.

Dinç, dijital bankacılığın büyüme ivmesini ise şöyle değerlendirdi: “Dijital ihtiyaç kredi hacmimiz 2024 yıl sonuna göre 2,5 kat, kredili müşteri adedimiz ise 2 kat arttı. Sigorta komisyon gelirlerinde ise bugüne kadar en yüksek artış oranını yakalayarak, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 kat daha fazla gelir elde ettik. Hayata geçirdiğimiz stratejik iş birlikleriyle Türkiye genelinde 51 marka ve 6 bin 700 satış noktasında müşterilerimize pratik, avantajlı ve güvenli çözümler sunuyoruz. Kredi kartı adet ve hacimlerimiz de yıl boyunca katlanarak artmaya devam etti. ON Dijital, yenilikçi yaklaşımı ve müşterilerine sunduğu güçlü çözümler sayesinde Global Brand Awards ödül programında “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” ödülüne layık görüldü. Aldığımız ödül dijital bankacılık alanındaki başarılı stratejimizin yansımasıdır.”

2025 yılında Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında sundukları yenilikçi nakit yönetimi ve dış ticaret çözümlerinin işlem hacimleri üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki yarattığını vurgulayan Dinç, “Müşteri odaklı hizmet yaklaşımımızın somut karşılığını tahsilat ve ödeme işlem hacimlerimizde net biçimde görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla SGK tahsilatlarında %62, tahsil çeklerinde %33, takas çeklerinde ise %49 oranında büyüme kaydettik. Dış ticaret hacmimizi 2025 yılı sonunda 4,4 milyar ABD dolarına taşıdık, bu sayede uluslararası finans kuruluşlarından, sendikasyon kredisi, direk borçlanma ve garantiler kapsamında sağladığımız büyük fonlar ile müşterilerimize desteğimizi sürdürdük. 2025 yılında Kurumsal ve Ticari Bankacılık çatısı altında devreye aldığımız faktoring ürünleriyle KOBİ segmentinde aktivitemizi artırdık. Güçlenen satış ağımız, hayata geçirdiğimiz tüzel dijital müşteri edinimi uygulamamız ve devam eden teknoloji yatırımlarımızla birlikte faktoring alanında da sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı ve pazarda güçlü, kalıcı bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi.

Birikim Yönetimi iş kolunda yatırım fonu çeşitliliğini artırmaya odaklanan Burgan Bank’ın yatırım fonları büyüklüğü, 2025 yıl sonu itibarıyla banka genelinde toplamda 27,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Dinç, toplam varlık büyüklüğünün ise %30’a yakın artışla 68,5 milyar TL’ye yükseldiğini belirtti. Orta-üst segment müşteri tabanında sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda ürün ve hizmet gamını sürekli geliştirdiklerini ifade eden Dinç, yatırım, mevduat ve diğer bankacılık ürünlerine erişimin tüm dağıtım kanallarında daha güçlü hale getirildiğini söyledi.

Burgan Yatırım tarafında ise dijital kanalların etkin kullanımıyla işlem hacminde %16,67 oranında artış kaydedildiğini belirten Dinç, “Uluslararası piyasalara yönelik süreçlerde de müşteri deneyimini güçlendiren adımlar attık ve yurt dışı piyasalar hesap açılışlarını Burgan Trade üzerinden yapılabilir hale getirdik. Burgan Bank ile entegrasyon kapsamında ON Dijital Bankacılık ve Burgan Mobil kanallarında hisse senedi işlemlerini aktif hale getirerek, eş zamanlı yürüttüğümüz kampanyalarla hem yeni müşteri kazanımında hem de aktif müşteri sayısında güçlü bir ivme yakaladık” dedi.

Burgan Leasing ve filo kiralama tarafında güçlü performanslarını yıl boyunca sürdürdüklerini ifade eden Dinç, “2025 yıl sonu itibarıyla Burgan Leasing’in aktif büyüklüğü, 2024 yıl sonuna göre %50 artarak 20,6 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde özkaynak kârlılığımız %46,5, aktif kârlılığımız ise %11,3 olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacminde sektörde ilk 10, işlem adedinde ise ilk 5 arasında yer alıyoruz. Filo kiralama tarafında ise 2025 yıl sonu itibarıyla filo büyüklüğümüz bir önceki yılın kapanışına göre %22 büyüme kaydederek 5 bin 567 adede ulaştı. Toplam araç parkımızın yatırım değeri 9,1 milyar TL’ye ulaştı. CAN Bus destekli telematik çözümlerimiz sayesinde gelişmiş veri analitiği, sürücü davranış analizi, erken arıza tespiti ve çevreci sürüş raporları gibi fonksiyonlarla müşterilerimize daha kontrollü, verimli ve sürdürülebilir filo operasyonları sunmaya başladık” ifadelerini kullandı.

2025 yılında imza attıkları tüm başarıların arkasında güçlü bir ekip ruhu olduğunun da altını çizen Dinç: “Çalışan memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu. Bu vizyonumuz bize bu yıl ikinci kez Great Place To Work Sertifikası’nı kazandırdı. İkinci kez ‘Harika Bir İş Yeri’ olduğumuzu tescillemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

