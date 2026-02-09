Duayen iş insanı hayatını kaybetti

Anadolu Holding kurucusu ve onursal başkanı Kamil Yazıcı, 97 yaşında hayatını kaybetti. 1997 yılında Devlet Üstün Hizmet madalyası ile ödüllendirilen Kamil Yazıcı, 11 Şubat ‘ta Ataşehir Mimar Sinan Camii’de kılınacak öğlen namazı sonrası Maltepe mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Grubu’nun temelleri 1950 yılında, Onursal Başkan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından atıldı.

Ortaklıklarına Tahtakale’de oyuncak, hırdavat ve kırtasiye ürünleri sattıkları bir toptancı dükkanı ile başladılar. Ardından ithalatçılığa, sonra da sanayiciliğe adım attılar. İlk yabancı iş ortakları Çekoslovakya’dan oldu. Skoda pickuplarının ve Jawa motorsikletlerinin montajına başlayarak otomotiv sektörüne girdiler. Grubun ilk sanayi tecrübesi de bu markalarla başladı.

Otomotiv sektörünün ardından, bira ve kırtasiye işlerine girdiler. Dünyaca ünlü büyük markalarla ortaklıklar kurarak çok önemli girişimlerde bulundular. Efes Pilsen biralarını Türkiye’de, 1969’da piyasaya çıkardılar. Türkiye’de kalem ve kırtasiyenin en bilinen markası Adel’i yarattılar. Isuzu kamyonet üretim ve pazarlama faaliyetlerine başladılar. Dünyanın en önemli markalarından Coca-Cola ile iş birliğine giderek dünya çapında en önemli şişeleyicilerden birine sahip olmuşlardı.

Kısa bir süre önce Yazıcı'nın torunu Kamil Süleyman Yazıcı Anadolu Grubu'nun yeni yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.

