TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura süreci bugün itibarıyla başlıyor. 25-26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak çekilişler öncesinde, projeye başvuran vatandaşlar sonuçların ne zaman duyurulacağını ve hak sahipliği sorgulamasının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, TOKİ İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura sonuçları nereden sorgulanacak? İşte detaylar...
1 TOKİ İstanbul başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ İstanbul kura sonuçları ile hak sahipleri isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.
2 TOKİ İstanbul başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Kura çekimine katılacak binlerce İstanbullu, sonuçları nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını ilgili sorgulama ekranları üzerinden öğrenebilecek.
3 TOKİ İstanbul kura çekimi nereden izlenir?
Öte yandan, TOKİ İstanbul kura çekiminin hangi platformlardan takip edilebileceği de araştırılıyor. Kura çekilişi, TOKİ’nin YouTube kanalı ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
4 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Proje kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi, 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak kura çekiminin saat 14:00'te düzenleneceği duyurulmuştu.