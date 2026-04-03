Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evini yenilemek isteyenlere 3 milyon TL'ye kadar destek verileceğini açıkladı. Yeni kredi paketi; 1 yıl ödemesiz dönem, 180 ay vade ve yüzde 0.69 faiz avantajıyla sunulacak.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İstanbul’umuzu Dünya Bankası finansmanında gerçekleşen 'İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamına alındığını buradan, Ümraniye’den ilan ediyorum. Ve bugünden sonra acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Ve bu kampanya kapsamındaki şu üç önemli noktayı sizlerle paylaşacağım.

Birincisi; inşaat sürerken bir yıl cebinizden bir kuruş çıkmayacak. Tam bir yıl boyunca bu kapsamda dönüşüme giren vatandaşlarımız ödeme yapmayacaklar. Yani benim İstanbullu kardeşim bir yılda evini bitirecek, yuvasına yerleşecek, kahvesini içecek, orada huzurla oturup ondan sonra ödemelerine başlayacak. İkincisi; piyasa şartlarını, her şeyi bir kenara bırakın, biz zamanı ve imkanı size göre ayarladık. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Ve bu ödeme planı da aylık 0.69, yani yıllık maliyeti %10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız.

İnşaat süreci boyunca asla kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Burada belediyelerimiz, valimiz, vekillerimiz, Bakanlığımızın tüm birimleri de her an yanı başınızda duracak. Müjdemizi verdik ve şu an itibariyle harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız; ön incelemelere, bilgilendirme toplantılarına ve yine gelen talep çerçevesinde incelemelerimize de başlayacağız.





