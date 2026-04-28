TOKİ İstanbul para iadesi sorgulama: TOKİ İstanbul 5 bin TL para iadesi nasıl alınır?

İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, 5 bin TL’lik başvuru ücretinin iade sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, 5 bin TL'lik başvuru ücreti ne zaman yatırılacak? TOKİ para iadesi nasıl alınır?
TOKİ İstanbul kura çekim sonuçları tamamlandı. Hak sahibi olmayan vatandaşlar, 5 bin TL'lik başvuru iade ücretinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor.
Yapılan açıklamaya göre, para iadesinin 5 iş günü içinde yatırılması bekleniyor.
Başvuru bedeli, başvurunun yapıldığı bankalar, Halkbank veya Ziraat Bankası aracılığıyla ödeniyor.
Halkbank, iade işlemleri için dijital başvuru hizmetini kullanıma açtı. Bu kapsamda vatandaşlar, şubeye gitmeden bankanın resmi internet sitesindeki "TOKİ Başvuru İadesi" ekranı üzerinden IBAN bilgilerini girerek iade talebini iletebiliyor.
Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, iade ödemelerini mobil bankacılık, internet şubesi veya ATM kanalları aracılığıyla tahsil edebiliyor. İşlemler, bankanın "Kartsız İşlemler" menüsünde bulunan TOKİ ödeme seçeneği üzerinden tamamlanabiliyor.
Başvuru durumu, e-Devlet’te bulunan "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut/İş Yeri Başvuru" ekranı üzerinden takip edilebiliyor.
Öte yandan bankanın mevcut müşterisi olan başvuru sahiplerinin iade tutarı ise çoğu durumda otomatik olarak vadesiz hesaplarına aktarılıyor.