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TOKİ'nin geçen ay konut teslim ettiği iller

TOKİ geçen ay 15 farklı ilde inşaatı tamamlanan 5 bin 899 konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

14 Haziran 2025 | 21:17
TOKİ'nin geçen ay konut teslim ettiği iller

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TOKİ mayıs ayında 15 şehirde 5 bin 899 sosyal konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Teslimatlar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, Bilecik, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Sivas ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Habere göre konutlar, yatay mimari anlayışıyla mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı; yapılarda radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak depreme dayanıklılık ön planda tutuldu.

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SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
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GERİ
İLERİ
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