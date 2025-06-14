TOKİ'nin geçen ay konut teslim ettiği iller

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TOKİ mayıs ayında 15 şehirde 5 bin 899 sosyal konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
Teslimatlar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, Bilecik, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Isparta, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Sivas ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.
Habere göre konutlar, yatay mimari anlayışıyla mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandı; yapılarda radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanılarak depreme dayanıklılık ön planda tutuldu.