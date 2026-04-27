TOKİ sonuçlarına nereden bakılır? İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama kanalları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde tarihi bir eşik bugün itibarıyla aşıldı. Bugün 27 Nisan 2026 Pazartesi, saat 17:35 ve Bakan Kurum’un yaptığı açıklamayla birlikte 81 ilde yürütülen 500 bin konutluk dev maraton resmen tamamlandı. İstanbul’daki 100 bin konutun sahiplerinin de belirlenmesiyle, artık gözler noter onaylı kesin listelere ve inşaat takvimine çevrilmiş durumda.
Kesin Listelere Erişim ve Sorgulama
Bakanlığın ve TOKİ’nin belirttiği üzere, sonuçlar noter onayından hemen sonra dijital platformlara yansıtılacak:
Resmi Liste Ekranı: talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul adresinden isim listeleri yayımlanacak.
e-Devlet Sorgulama: "TOKİ / Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" sekmesi üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
Sistem Notu: Yoğunluk nedeniyle e-Devlet'te akşam saatlerinde aksamalar yaşanabilir; bu durumda TOKİ’nin resmi web sitesindeki PDF listeleri alternatif olarak kullanılabilir.
Sırada Ne Var?
Kura sürecinin bitmesiyle birlikte 500 bin aile için yeni bir dönem başlıyor:
Temel Atma Süreci: Bakan Kurum’un mesajında belirttiği üzere, kura çekimi biten projelerde hızla temeller atılacak.
Sözleşme Daveti: Hak sahipleri, projenin ilerleme durumuna göre ilgili banka şubelerine (Halkbank/Ziraat) sözleşme imzalamaya çağrılacak. Bu aşamada %10 peşinatın hazır olması gerekecek.
Teslimat Hedefi: Hedef, afetlere dirençli ve modern bu konutları en kısa sürede tamamlayarak 2 milyon vatandaşı güvenli yuvalarına yerleştirmek.
İstanbul ve Anadolu Ödeme Planı (2026 Güncel)
Proje kapsamındaki konut tipleri ve ödeme koşulları, hane gelirine göre optimize edilmiş şekilde şu şekilde uygulanacak:
|Konut Tipi
|Metrekare
|Dağılım Oranı
|Peşinat
|Vade
|Başlangıç Taksiti
|2+1 (Geniş)
|80 m²
|%40 (200.000 adet)
|%10
|240 Ay
|İstanbul: 11.063 TL / Anadolu: ~10.000 TL
|2+1 (Küçük)
|65 m²
|%30 (150.000 adet)
|%10
|240 Ay
|İstanbul: 9.188 TL / Anadolu: ~8.500 TL
|1+1
|55 m²
|%30 (150.000 adet)
|%10
İstanbul 15 Bin Kiralık Konut Projesi Detayları
Bu projede "mülkiyet" yerine "uygun fiyatlı barınma hakkı" ön planda tutuluyor. İşte projeye dair güncel bilgiler:
Kira Bedeli: Konutlar, bölgedeki piyasa rayiç bedelinin yarısının bile altında fiyatlarla kiraya verilecek.
Kiralama Süresi: Başlangıç aşamasında evler 3 yıl süreyle kiralanacak. Bu süre, dar gelirli vatandaşların ekonomik durumlarını toparlamaları için bir geçiş süreci olarak planlanıyor.
Teslim Tarihi: Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre, kiralık konutların ilk etabını oluşturan 2 bin konutun anahtar teslimi Ağustos 2026'da yapılacak.
Lokasyon: Konutlar hem Anadolu hem de Avrupa yakasında, ulaşımı kolay ve merkezi noktalarda inşa ediliyor.
Başvuru Şartları ve Kriterler
Kiralık sosyal konutlardan faydalanabilmek için temel kriterler, 100 bin sosyal konut projesindeki şartlara benzerlik gösteriyor:
Gelir Sınırı: Hane halkı toplam gelirinin İstanbul için belirlenen sınırı (145.000 TL) aşmaması gerekiyor.
Mülkiyet Durumu: Başvuru sahibinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı bir konutun bulunmaması şart.
İkamet Şartı: İstanbul sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı olmak.
Özel Kontenjanlar: Kiralık evlerde de; emekliler, engelliler, gençler ve evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrılması planlanıyor.