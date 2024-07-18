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TOKİ taksitleri için yeni karar: Oranlar değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ konut ödemelerinin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre hesaplanmasıyla artış oranlarını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirlediklerini bildirdi.

18 Temmuz 2024 | 13:21
TOKİ taksitleri için yeni karar: Oranlar değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir haberinin olduğunu belirtti.

Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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