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TOKİ Tekirdağ'da arsa satacak: Ödeme koşulları ve açık artırma tarihi

TOKİ, Tekirdağ Çorlu'da 38 arsayı açık artırma yöntemiyle satacak. İşte açık artırma tarihleri ve ödeme koşulları...

15 Ekim 2024 | 14:37
Son Güncellenme: 15 Ekim 2024 | 18:26
TOKİ Tekirdağ'da arsa satacak: Ödeme koşulları ve açık artırma tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çorlu'da yer alan 38 arsa satışa çıkaracağını duyurdu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre açık artırma tarihi ve ödeme koşulları şöyle: 

Yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade imkanı

  • Alıcılar; lojistik tesis, bakım akaryakıt, ticaret ve tır parkı alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.
  • Muhammen bedeli 4 milyar 667 milyon 780 bin 594 lira olan yaklaşık 813 bin 153 m2 büyüklüğündeki Tekirdağ'da bulunan 38 arsa, tek lot olarak satılacak.
  • Açık artırma, 30 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.00'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr)  teklif verilebilecek.Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)
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Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
GERİ
İLERİ
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