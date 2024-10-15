TOKİ Tekirdağ'da arsa satacak: Ödeme koşulları ve açık artırma tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çorlu'da yer alan 38 arsa satışa çıkaracağını duyurdu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre açık artırma tarihi ve ödeme koşulları şöyle:

Yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade imkanı