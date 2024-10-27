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Türk müteahhitlerin yurt dışında en çok iş aldığı ülke

Türk müteahhitler yılın 9 ayında 2,3 milyar dolarla yurt dışında en çok Suudi Arabistan'da iş üstlendi. İşte zirvedeki 3 ülke

27 Ekim 2024 | 21:37
Türk müteahhitlerin yurt dışında en çok iş aldığı ülke

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nun ekim ayı sayısını yayımladı.

Raporda, bu yıl ocak-eylül döneminde Türk inşaat sektörü tarafından yurt dışında 11,8 milyar dolar tutarında 161 proje üstlenildiği bildirildi. Sektörün uluslararası proje portföyü büyüklüğünün, 137 ülkede üstlenilen 12 bin 297 projeyle 515,8 milyar dolara ulaştığının aktarıldığı raporda, "Yılın 9 ayında yurt dışında en çok iş üstlenilmiş ülke 2,3 milyar dolarla Suudi Arabistan olurken, 1,7 milyar dolarla Cezayir ikinci, 1,2 milyon dolarla Gabon üçüncü sırada yer almıştır." ifadesi kullanıldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dezenflasyon sürecinin etkilerinin inşaat sektöründe daha da belirginleştiğinin ve sıkılaştırma politikalarının finansman üzerindeki etkisinin ağırlaştırıldığının belirtildiği raporda, "Özellikle kredi büyümesine getirilen sınırlar, yüksek finansman maliyetleri ve likiditenin azaltılması, önümüzdeki dönemde inşaat sektörünün büyümesini sınırlayacak en önemli unsurlar olarak öne çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, yurt dışında üstlenilen projelerde Türk bankalarının teminat mektuplarının doğrudan kabul edilmemesi sorununun çözümü için çalışmaların TMB öncülüğünde sürdürüldüğü de kaydedildi.

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