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‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ zirvede konuşulacak

Gayrimenkulün çatı kuruluşu GYODER, 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran’da gerçekleştirecek. ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ temasıyla düzenlenecek 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’nde çıkış yolları, sektörün yol haritası masaya yatırılacak.

08 Mayıs 2025 | 17:34
‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ zirvede konuşulacak

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran 2025’te JW Marriott Ankara’da gerçekleştirecek. Bu yıl “Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı” temasıyla düzenlenecek zirve, sektördeki belirsizlikleri, kırılganlıkları ve potansiyelleri strateji ve veri temelli yaklaşımlarla masaya yatırmayı amaçlıyor.

Kamu, özel sektör, finans ve akademi dünyasından önde gelen isimlerin katılacağı zirvede, ‘global kaosun içinde yön bulmak’, ‘makro belirsizlikte stratejik yön’, ‘duygudan değil akıldan güç almak’, ‘sektörün ortak hafızası ve akıl haritası’ gibi başlıklar ele alınacak.

‘ÇÖZÜM KAPASİTESİNİ KONUŞACAĞIZ’

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğumuz belirsizlik çağında yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç duyuyor. Artık yalnızca bugünü değil, değişen dünyanın dinamiklerini de okuyarak geleceği tasarlamak zorundayız. Bu nedenle GYODER olarak sektörümüzün sorunlarını değil, çözüm kapasitesini konuşmaya çağırıyoruz. ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ temasıyla, ortak akla, veriye ve stratejiye dayalı bir anlayışı öne çıkarıyor; sektöre sakin ama kararlı bir yön duygusu kazandırmayı hedefliyoruz.”

GYODER 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi, sektörü başkentte bir araya getirerek krizi değil aklı merkeze alıyor; kolektif hafızayı ve dayanıklılığı yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

 

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
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