Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımlarında dikkat çeken rakamlar

Türklerin yurt dışında gayrimenkul alımları Ekim ayı itibariyle son 12 ayda 2 milyar doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) cari denge verileri gayrimenkul edinimlerinde birikimli olarak yeni rekor seviyeye işaret etti. Verilere göre, Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları Ekim ayında 197 milyon dolar olarak kaydedildi. Ekim itibariyle 12 aylık dönemde ise yurt dışında yapılan gayrimenkul alımları 2 milyar 2 milyon dolarla rekor bir rakama ulaştı.

Bloomberg'in haberine göre, 12 aylık konut alımlarında önceki rekor yine bu yılın Haziran ayında ulaşılan 1 milyar 996 milyon dolar seviyesindeydi. Aylık olarak bakıldığında ise en yüksek alım Mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti.